蘋果據報洽購長鑫及長江存儲晶片 限中國市場設備使用 兩企均被列五角大樓黑名單

蘋果（Apple）據報正與兩間被美國國防部列入黑名單的中國記憶體晶片商長鑫存儲（CXMT）及長江存儲（YMTC）洽談採購晶片，以紓緩全球記憶體短缺對產品成本的衝擊，相關晶片將用於在中國市場銷售的蘋果設備，但談判仍在進行中，尚未有最終決定。

曾接觸貝森特 冀降政治風險

據彭博引述消息報道，蘋果行政總裁庫克曾向包括美國財長貝森特在內的特朗普政府官員，尋求協助，以減低一旦與中國晶片商合作可能引發的政治影響。

長鑫及長江存儲均被列入美國國防部最新「1260H」清單，即美方認為與中國軍方有關聯的企業名單。雖然蘋果採購兩家公司晶片不需要美國政府正式批准，但在中美科技競爭升溫下，相關安排或引來美國政府鷹派批評。

美國國會部分議員已對蘋果可能採購中國晶片表態反對。美國眾議院外交事務委員會主席Brian Mast表示，長鑫及長江存儲屬於支持中國軍事現代化及AI主導地位的企業，若容許蘋果採購其產品，將削弱美國保障供應鏈及贏得AI軍備競賽的政策目標。

記憶體供應商或增至5間

據悉，蘋果計劃將相關中國製記憶體晶片，限制用於中國市場銷售的設備。蘋果本身已為中國市場推出專用版本產品，若採取這種安排，或有助避免負面影響。事實上，蘋果早於2022年曾考慮向長江存儲採購部分記憶體晶片，但其後長江存儲被列入美國商務部實體清單，令相關計劃受阻。

蘋果現時主要依賴三星電子、SK海力士及美光供應記憶體。若加入長鑫及長江存儲，蘋果記憶體供應商將增至5間。