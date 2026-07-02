阿里及螞蟻旗下支付商斥6億美元與美司法部和解 涉未能阻止禁藥銷售

美國司法部宣布，阿里巴巴（9988）及螞蟻集團旗下美國數碼支付處理商AUS Merchant Services，已正式與美方達成不起訴協議（Non-Prosecution Agreement），同意合共支付達6億美元（約46.8億港元）的巨額罰款及充公款項。兩家公司承認，其平台與支付系統未能有效阻止第三方賣家向美國境內非法銷售及進口管制藥物與製藥設備。

稱阿里有絕對義務保護消費者

據彭博報道，阿里與AUS Merchant Services共需支付6億美元和解金，以結束一項2016年至2024年、由美國司法部以及羅德島州聯邦檢察官辦公室主導的聯合調查。根據協議，阿里巴巴將支付1.25億美元的刑事罰款，並遭沒收2億美元；而AUS則需支付8,500萬美元刑事罰款，並遭沒收1.9億美元。

美國羅德島州第一助理聯邦檢察官Charles C. Calenda在聲明中指出，當企業平台被用作協助非法藥物及相關設備流入美國時，政府將堅決「追究這些企業的法律責任」。美國國稅局刑事調查局局長Jarod Koopman亦表示「阿里有絕對義務保護消費者免受危險違禁品侵害，並必須在整個支付過程中維護系統的誠信」。

非法交易涉資逾2億美元

司法部公開的文件披露，在長達八年的調查期間，海外客戶利用阿里旗下平台進行了高達8萬次缺乏美國藥物、醫療器材或進口法律批准的非法交易，整體涉資金額超過2億美元（約15.6億港元），明確指出當中涵蓋了受管制的處方藥品、敏感化學品，以及專門用於製造假藥的非法設備。

美國執法人員在調查期間曾進行超過40次臥底行動，並成功從平台上購入禁止進口美國的藥物與器材。面對證據，阿里在協議中坦承，公司「未能阻止部分第三方賣家規避Alibaba.com所實施的控制與措施，並利用該平台向美國銷售及進口」違反《聯邦食品、藥物和化妝品法案》及其他法律的商品」。

此外，美國方面表示，AUS承認其反洗錢計畫存在缺失，未能阻止違法商戶利用其結算服務完成禁藥交易。AUS發言人則回應指，公司已對合規項目作出持續改進，確保未來營運全面合法。