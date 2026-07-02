Meta傳售剩餘算力及模型服務 市場質疑算力不再短缺 記憶體股集體下挫

Meta據報正制定雲端基礎設施業務計劃，擬向外部客戶出售剩餘AI算力及模型使用權，與Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure及Google Cloud等雲端巨頭正面競爭。消息帶動Meta股價周三曾一度急升11.54%，收市報612.91美元，升8.81%。不過，市場開始質疑算力是否由短缺轉向局部寬鬆，導致記憶體股集體下挫，SanDisk單日暴跌10.6%，美光下跌10.6%，AMD、Marvell及英特爾等AI晶片股跌幅皆超過6%。

Meta兩大方案盼產生新收入

據彭博引述消息報道，Meta正組建相關業務，目標是把剩餘AI算力出售予外部客戶，以產生新收入來源。其中一個方案，是出售不同AI模型的使用權，模式類似AWS旗下Bedrock服務。Meta將負責營運數據中心及晶片，支撐包括自家Muse Spark模型在內的AI模型，並向開發者收費。

另一個方案則是出售「原始」算力的使用權，即類似CoreWeave等新型AI雲端服務商。相關業務屬於Meta Compute內部計劃的一部分，該計劃負責建設及管理Meta的AI基礎設施。Meta發言人拒絕置評，相關計劃仍處於制定階段，未來策略仍可能改變。

報道指出，Meta近年把發展AI「超級智能」列為最高優先事項，並承諾投入數千億美元興建數據中心及採購高端晶片。相關投資規模龐大，令投資者關注公司能否從中獲利。

雲端業務則被視為一個潛在變現的方式。AWS、Azure及Google Cloud多年來透過出租算力、儲存及軟件服務，建立每季收入達數百億美元的業務。隨着AI開發商對運算能力需求持續強勁，Meta若能把部分多餘算力出租，將可在AI基建熱潮中取得新收入來源。

曾稱出售算力「絕對在考慮範圍」

儘管情況複雜，但Meta行政總裁朱克伯格早前曾在一個電話會議上向投資者表示，出售剩餘算力或推出AI API服務「絕對在考慮範圍內」，並稱幾乎每周都有外部公司詢問Meta能否提供API服務，或是否有算力可供購買。

不過，他當時亦表示，Meta暫時未有出售相關算力，因為公司認為自身仍有用途。但若日後出現資源過剩，出售算力便會成為可行選項，這亦是公司敢於大規模投資AI基建的原因之一。

CoreWeave等AI基建股急跌

在Meta傳出進軍AI雲端市場後，市場憂慮現有AI基建供應商競爭加劇。CoreWeave股價一度急跌逾14%，在美上市的荷蘭AI數據中心公司Nebius Group亦曾跌逾17%。同時，市場原本押注AI伺服器、GPU、數據中心建設等將長期供不應求，但Meta釋出「可出售剩餘算力」訊號後，市場開始質疑算力是否由短缺轉向局部寬鬆，導致今年表現最強勢的記憶體股亦集體下挫。