微軟據報擬新一輪裁員 涉Xbox部門等數千職位 

據外媒報報，微軟計劃在最新一輪裁員中削減近2.5%的員工，最快可能於下周宣布。據報今次裁員將影響數千個職位，包括銷售和諮詢部門，以及Xbox遊戲部門。

Xbox近期以全球零件供應短缺為由，在全球提高了遊戲機價格，早前有報道指，該部門正計劃大規模裁員並大幅削減行銷及其他預算，亦有指微軟考慮分拆或改組Xbox遊戲部門為全資子公司。

去年7月曾裁員近4%

微軟截至去年6月30日，約有22.8萬名全職員工。微軟在去年7月亦宣布裁員近4%的員工，是近年來最大規模的裁員之一。

近幾個月，美國企業持續縮減人力，科技、媒體和金融等行業掀起新一波裁員潮，以控制成本，同時加大對人工智慧基礎設施的投資。多間科技公司過去一段時間也積極裁員，Meta今年宣布計劃裁員10%，Amazon則計劃在全球裁減約1.6萬個職位。

