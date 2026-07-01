OpenAI首席經濟學家料AI不會取代人類勞動力

OpenAI首席經濟學家Ronnie Chatterji表示，人工智能（AI）的興起不會使人類勞動力變得多餘。

據彭博報道， Chatterji在歐洲央行於葡萄牙辛特拉舉行的年度活動上表示，僅僅因為某項任務引入了AI，並不意味著它就能取代人工，「我們需要更深入地思考什麼是工作，它們將如何演變，這將有助於我們為人們提供有關勞動力市場趨勢的建議，而不是盲目樂觀或悲觀。」

Chatterji強調，早期關於AI導致工作崗位減少的擔憂並未成為現實，並以軟件開發為例進行了說明，「隨著AI能力的提高，這些工作崗位減少的情況，實際上並沒有像人們預測的那樣嚴重。」

AI對經濟的影響已成為歐洲央行及各國央行關注的核心問題，因為大規模的勞動力替代可能會對經濟成長和通脹產生重大影響。儘管歐洲央行研究人員表示，今年目前尚未出現裁員跡象，但行長拉加德稱她非常關注這個問題。

