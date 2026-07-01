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獲美國政府解禁 Anthropic重啟Fable 5模型

商業創科
更新時間：14:14 2026-07-01 HKT
發佈時間：14:14 2026-07-01 HKT

據彭博報道，美國政府已取消對外國人士存取Anthropic Fable 5 AI模型的限制。

美國商務部6月12日透過一封非公開信件實施出口管制規定，要求Anthropic在允許任何外國人士(不論身處何地)存取功能強大的Mythos 5 AI模型及原本計劃廣泛發布、類似的Fable 5模型之前，必須先取得美國政府批准。該公司其後停用了相關模型，並與官員磋商以化解其疑慮。

周三起恢復用戶存取權

Anthropic周二在社交平台上發文指，已接獲通知，商務部將解除對這兩款模型存取的限制，從周三開始恢復用戶的存取權限。該公司在貼文中表示：「感謝用戶的耐心，也感謝所有協助我們重新部署這些模型的人士。」針對Anthropic另一款模型Mythos的部分限制亦已於6月26日放寬。

彭博早前報報，包括Anthropic共同創辦人Tom Brown在內的高層，過去幾天一直與美國商務部長盧特尼克及其他官員就此事磋商，以解決政府對該公司最新發布模型的當前疑慮。撤銷這項出口管制措施的關鍵，在於消除白宮官員對不法人士可能繞過模型「安全護欄」的疑慮。

將建立模型協議與標準

報道指，盧特尼克周二在發給Anthropic的信函中表示，該公司已承諾將「主動防範並處理與這些模型相關的安全風險。」盧特尼克並表示，Anthropic已同意與美國政府合作，為未來模型建立「協議與標準」。
 

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