上半年82%新股首掛收升 思格新能勁賺逾3.3萬成「賺錢王」

上半年本港新股市場有85隻新股上市（不計及轉板），較去年的43隻升97.7%；有會師計行估計期內集資額2099億元，較去年1094億元攀升91.9%；不論是數量和集資額都創近5年上半年佳績。

回顧上半年本地新股市場首掛情況，如果不計及轉板和介紹形式上市，84隻新股中，有69隻（約82%）新股收市升，12隻（約14%）下跌，3隻無升跌。上半年新股「賺錢王」為思格新能（6656），一手勁賺33530元；「蝕錢王」為華健未來（6132），一手蝕4654元；「超購王」為翼菲科技（6871），超購14854.4倍，更是歷來本地新股「超購王」。

畢馬威料港全年集資3500億

另外，畢馬威發表《中國內地及香港IPO市場2026年中期回顧》報告，畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌在記者會上表示，該行維持去年底預測，即是香港今年全年集資3500億元，而現時納交所已毫無懸念將會取得今年度全球新股集資額首位，香港則保守起見可維持三甲內，有望排第二。

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真健康醫療首掛升2.2倍

昨日有4股「衝刺」在上半年掛牌，但2升2跌，當中「B仔股」真健康醫療（2697）表現最好，收市勁升2.2倍，一手20股帳面賺5476元。至於其餘3股昨日上市表現方面，超購2133.8倍的鱘龍科技（6715）收市升51%，一手100股賺3850元。

不過，「頂頭槌飛」才可穩中一手的來福諧波（3952）由升轉跌，兼以全日低位收市，跌14.6%，一手100股蝕1250元。超購475.6倍的江西生物（6915）全日「破發」，收市跌12.7%，一手500股帳面蝕710元。