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阿里雲服務覆蓋105個地區 料下半年AI增長加速

商業創科
更新時間：21:12 2026-06-30 HKT
發佈時間：21:12 2026-06-30 HKT

阿里巴巴（9988）公布2026年上半年AI業務整合進展。集團表示，作為530億美元AI基礎設施承諾的一部分，已在日本、馬來西亞、法國及墨西哥增設數據中心，阿里雲全球布局已升至32個地域、共105個可用區，預期下半年AI增長將進一步加速。

成立ATH事業群 吳泳銘親自掛帥

組織架構方面，阿里表示，集團上半年成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，由首席執行官吳泳銘親自負責，以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標，涵蓋通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，構建從基礎模型研發到個人與企業端應用的完整生態。

模型層面，阿里表示，5月發佈的Qwen3.7-Max為下一代大語言模型，具備先進智能體編碼能力；6月推出的HappyHorse 1.1為視頻生成模型，提升動態真實感及視覺質量；同月推出的HappyOyster 1.0為互動世界模型，增強環境交互能力。

Qwen生態持續擴張 集團料上半年的動能將延續

阿里稱，Qwen生態正持續擴張中，Qwen App升級為整合淘寶、支付寶、飛豬及高德服務的統一對話界面；Qwen Glasses亮相於2026年世界移動通訊大會（MWC），提供實時翻譯、高清拍攝及語音指令功能；悟空平台則為企業提供AI原生智能體平台。

集團表示，將延續上半年的強勁動能，持續創新、拓展全球，全力擁抱AI驅動的下一個增長時代。

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