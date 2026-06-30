美通社Amplify平台登陸亞太 助品牌提升AI搜索引擎可見度

美通社（PR Newswire）正式在亞太地區推出AI驅動的智能傳播平台「美通社Amplify™」，將新聞稿發佈轉化為整合多渠道營銷活動，覆蓋傳統媒體、數字平台及AI搜索生態。平台提供答案引擎優化（AEO）及生成式引擎優化（GEO）功能，協助品牌在AI搜索引擎中提升可見度。該平台2025年已在北美、歐洲、中東、印度及非洲推出，如今亞太區公關人員可於統一平台完成活動策劃、內容創作、發佈及效果分析等全流程工作。

美通社總裁Matt Brown表示，Amplify已快速融入傳播團隊日常流程，證明其可衡量成效。內部數據顯示，獲平台支持的新聞稿平均瀏覽量提升21%，互動量最高增3倍，內容質量提高12%。

平台設兩大戰略解決方案，其中策劃模塊利用全球及區域行業趨勢、競爭對手動態及地區性假日等數據，協助用戶制定數據驅動的營銷活動，生成創意及傳播策略。創作模塊則幫助傳播團隊將一篇新聞稿轉化為適用於多種渠道的素材。新的內容評分功能可實時提供建議，提升內容質量，並通過AEO及GEO增強品牌在AI搜索引擎的可見度。

美通社表示，Amplify在亞太區推出標誌公司從全球最大新聞稿發佈商，轉型為全球性Multichannel Amplification合作夥伴。