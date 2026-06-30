美團推新AI模型LongCat-2.0 宣稱完全由國產晶片驅動

美團（3690）周二（30日）表示，已發布並將開源其新一代LLM LongCat-2.0，宣稱是全球首個完全由中國製處理器驅動的5萬晶片集群上訓練與運行的億萬級參數AI系統。

據路透報道，儘管美團未透露新模型將如何融入其現有業務，但公司已使用較早期版本驅動其旗下應用程式內的AI助理，用於推薦餐廳和酒店，並完成點餐和訂房等任務。此外，LongCat官方微信帳號的一則聲明強調，該模型擁有建立遊戲網站和撰寫小說的能力。

用5萬枚國產晶片訓練而成

美團聲明提到，LongCat-2.0是從頭開始使用5萬枚國產晶片訓練而成，可處理高達100萬個令牌的輸入，使其能夠處理超長文件，模型針對代理式編碼，旨在幫助其更有效且可靠地處理編碼任務。

美團又指，LongCat-2.0的預覽版本已成熱門AI市場OpenRouter上使用率最高的三大模型之一，並稱該模型在一些編碼和代理基準測試中，達到或超越了數個領先專有模型，包括Google的Gemini、OpenAI的GPT-5.5和Anthropic的Claude Opus，「LongCat-2.0已證明我們現在有能力在國產計算集群上訓練大規模模型」。