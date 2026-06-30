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深圳地鐵試行Visa「一拍即付」 覆蓋432站 港人跨境出行可享10%現金回贈

商業創科
更新時間：17:22 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-30 HKT

Visa今日（30日）宣布，旗下Tap to Ride「一拍即付」服務即日起在深圳地鐵啟動試行，成為繼香港和廣州之後，粵港澳大灣區第三個支援該服務的城市，提升入境旅客在中國出行的支付便利性。

覆蓋深圳地鐵17條路綫

試行計劃暫時覆蓋深圳地鐵17條路綫、432個車站，乘客可在設有Visa標誌的閘機直接拍卡進出車站。

至於訪深旅客只需憑Visa晶片卡，或綁定Visa卡的流動裝置，便可「一拍即付」，乘地鐵也無需預先購票、不用帶現金及不需要下載流動應用程式。另外，是次服務更延伸至11號綫商務車廂，便利商務客戶。

Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，深圳地鐵引入Visa支付服務，為國際旅客及往返深港兩地的香港市民帶來更便捷的體驗，讓他們無需事先開通當地支付帳戶，即可使用熟悉的支付方式。

擴大全國及全球交通網絡佈局

近年來，Visa Tap to Ride「一拍即付」已廣泛應用於港鐵、巴士、電車及渡輪等多種公共交通工具。除了大灣區，Tap to Ride「一拍即付」的應用亦已在北京、上海、成都、廣州等國內主要大城市全面開通：

  • 北京地鐵： 覆蓋全部29條路線及523個車站。
  • 上海軌道交通： 於21條路線及517個車站全面試行。
  • 成都： 覆蓋400多個地鐵站及7,000多輛巴士。
  • 廣州地鐵： 整個地鐵網絡均支援此服務。

相關文章：廣州地鐵接受Visa晶片卡入閘乘車 增跨境出行便利

10%現金回贈限時禮遇

Visa更特別為本地旅客推出限時價惠，由即日起至7月31日，合資格的港澳Visa持卡人於支援Visa的海外公共交通網絡（包括深圳地鐵）「一拍即付」，即可享有高達10%現金回贈。要留意的是，持卡人必須成功進行網上登記，且推廣活動設有配額。

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