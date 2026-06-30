宏利任命兩大市場總監 林沛掌大中華區 馬敏怡掌港澳市場

宏利今日宣布兩項市場推廣領導層任命，林沛（Celia Ling）獲委任為大中華區首席市場總監，馬敏怡（Alice Ma）則獲委任為香港及澳門首席市場總監，兩項任命均於2026年7月1日生效。

宏利表示，林沛就任後將統籌大中華區市場推廣及客戶策略，推動區內市場更緊密協作、發揮協同效應及規模效益。她亦將負責制定策略方向，結合數據及人工智能推動市場推廣工作，並加強業務、分銷、數碼及科技團隊合作，以支援業務拓展及發展財富與健康綜合方案。

林沛自加入宏利以來，一直領導香港及澳門市場推廣職能，推動品牌影響力提升及以客戶為核心的轉型，並結合數據及數碼能力，為公司帶來可量化業務成效。

馬敏怡現任宏利香港及澳門品牌營銷、客戶互動與夥伴拓展主管。履新後，她將領導兩地市場營銷策略，統籌品牌發展、客戶互動、夥伴拓展及各項增長舉措，並加入宏利香港及澳門管理高層團隊。

宏利指出，馬敏怡在保險及酒店業擁有逾20年經驗，專長於品牌營造、客戶互動及策略夥伴合作。她自2023年加入宏利以來，曾參與提升公司品牌影響力，並推動香港及澳門多項營銷活動及夥伴合作。