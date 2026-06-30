艾睿鉑料今年全球汽車銷量跌4%  單計中國跌一成 新車出口有望首破千萬輛

全球諮詢公司艾睿鉑發佈第23期《全球汽車行業展望報告》顯示，今年全球汽車銷量預計按年下滑4% 。在中國市場方面，全年銷量預估將下跌10%至2,460萬輛，但同期中國新車出口量有望首次突破1,000萬輛大關 。面對產能過剩與持續的價格戰，行業淘汰賽加劇，報告預測至2030年，中國市場僅有7家專注於新能源的車企能夠最終實現盈虧平衡 。

價格戰嚴重波及上游供應鏈

艾睿鉑大中華區聯合負責人戴加輝（Dr. Stephen Dyer）指出，受宏觀經濟及新能源車補貼退坡透支需求影響，今年首5個月中國汽車銷量已按年下降18% 。而儘管中國新能源車滲透率預計將維持在56%以上，但整體汽車行業的平均產能利用率僅約50% 。長達兩年半的價格戰已嚴重波及上游供應鏈，導致零部件供應商應收賬款週期不斷延長，進而變相加重了供應商的財務壓力 。

車企加速轉移重心至海外

報告亦都指出，為緩解國內市場的增長瓶頸及利潤擠壓，中國車企正加速將業務重心轉向海外。針對預估達1,000萬輛的出口規模，其主要目標市場集中在歐洲、中東及東南亞等地 。

面對海外市場的關稅壁壘與投資限制，中國車企的出海策略正發生實質性轉變，企業正從單純的輕資產整車出口，逐步過渡至包含技術授權、合資代工生產及全資本地化建廠等多種重資產模式，以尋求並鞏固新的盈利空間 。

行業迅速邁向「AI定義汽車」

針對底層技術與未來趨勢，艾睿鉑諮詢合夥人章一超在會上強調，汽車電子架構正從傳統分佈式快速向中央集中式演進，這大幅降低了車內控制器數量與整車重量 。他指出，中國新興車企在此領域的開發進度已領先傳統國際大廠約兩到三年 。

章一超亦表示汽車行業正從「軟體定義汽車」迅速邁向「AI定義汽車」，這要求車輛具備更強大的自主運算與持續迭代能力 。此外，他提到車企正嘗試將AI算法與精密製造技術的優勢，延伸至人形機器人及電池儲能系統等新興板塊，將進一步重塑汽車產業的技術邊界與跨界供應鏈格局 。