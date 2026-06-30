大快活全年純利升17% 末期息派25仙 明年擬大灣區開10至14家新店

連鎖快餐店大快活（052）公佈截至3月底全年業績，收入錄30.988億元，按年跌0.04%；全年純利4,156萬元，按年升17%，每股基本盈利32.08仙，末期息派每股25仙；連同中期息全年共派30仙，派息比率為94%。不過，消息未有令股價受惠，該股今日收報4.51元，跌0.44%。

毛利率增至8.7%

期內，大快活毛利率錄8.7%，按年提升1個百分點，主要受惠於租金成本下降，人力成本管理優化及其他營運開支的有效控制；經營溢利錄8,426萬元，按年升16.5%。

按地區劃分分部業績，香港餐廳分部溢利增加26.5%至8,160萬元；中國內地餐廳分部虧損減少26.2%至1,660萬元；其他分部溢利增加7.3%至1,030萬元。

大快活表示，隨着消費者行為開始常態化，集團相應調整業務模式，以更有效地應對不斷變化的市場環境，年內收入保持穩定，反映香港餐飲市場正逐漸回穩。對於淨利潤錄得17%的理想增長，主要由於集團為業務建立高效且可持續的成本結構，並已取得成效，相關工作涵蓋多個範疇，顯著降低年內及未來的成本。

成功爭取可觀租金降幅

集團亦積極與業主進行磋商，成功爭取可觀的租金降幅，並運用數據分析提升店舖策略定位，引入不同的店舖模式以提升效率。此外，集團亦在水電費、維修及保養費等方面顯著提升了營運效率。至於食品成本佔比上升，則歸因於集團為提升產品質素及加強產品種類而作出的策略性決定。

店舖擴展方面，鑑於香港店舖網絡已相當完善，未來擴張將較為審慎，預計來年新增4至8間快餐店，而在大灣區則會開設10至14間新店，重點佈局大灣區二線城市。

截至2026年3月31日，集團共有184間店鋪，其中156間位於香港，28間位於中國內地。位於香港的大快活連鎖快餐店增加3間至150間。中國內地則增加9間，當中包括於珠海開設的兩間新店。