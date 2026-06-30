港股半年85隻IPO創近5年高 畢馬威料全年集資3500億 有望排全球第二

畢馬威發表《中國內地及香港IPO市場2026年中期回顧》報告指，截至今年6月26日止，今年上半年香港有85隻新股，集資額達2,099億元，均創近5年上半年的紀錄，分別按年升102%和92%。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，該行維持去年底預測，即是香港今年全年集資3500億元，而現時納交所已毫無懸念將會取得今年度全球新股集資額首位，香港則保守起見可維持三甲內，有望排第二。

利率問題或影響新股市場

現時本港新股集資額與該行全年預測只相差1,401億元。他解釋，該行並非預測下半年表現會較差，整體集資額是受個別公司的集資規模影響，加上目前逾500家公司排隊上市，較上半年情況不會是差了。他續指「唔係話睇得差，只不過唔係呢刻過度樂觀（地）上調預測」，因為不確定因素稍為增加，包括利率問題，可能影響新股市場表現。

港交所就優化上市機制競爭力首輪諮詢已於5月結束，劉大昌表示該行預計諮詢總結將於1至2個月內公布，及後港交所將會開展下一個階段的諮詢。據該行理解，下階段將主要針對優化上市公司的合規、行政所需時間和資源，令上市公司更簡易去符合一些上市條例，從而降低合規成本及提升香港吸引力。該行指，第二階段諮詢屆時將聚焦於減輕上市發行人的行政負擔，同時強調嚴格的公司管治與投資者保障，從而進一步提升香港作為上市目的地的吸引力。

中證監主席吳清今年6月表示，對符合條件的港股上市公司在內地上市表示支持。他指出，陸續見到有公司申請回A上市，但申請數目和市場受歡迎程度仍要觀察一段時間。他認為此發展是合理，且預期後續發展為正面，因為「A+H」和「H+A」達到的目的相同，即是公司可同時在兩個市場進行集資，而中港兩地融合是長遠大趨勢。

美超大型新股對港影響不大

被問及下半年美國仍有兩隻超大型新股上市，會否影響香港新股市場表現。畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，此憂慮在SpaceX美國上市時亦有提及，當時主要評估可能影響美國資本市場，最終的影響不大，市場仍有很多資金，對AI概念公司仍有投資興趣，尤其高增長能力。

相比起美國，有意在內地和香港上市的公司本身服務的市場和終端客戶不同，劉大昌補充，在SpaceX上市後，部份美國大型科技股有一些沽壓，因為抽調資金，而港股的關聯性不大，加上兩隻超大型新股的上市時間表仍未確定。