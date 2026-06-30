神秘交易員借內地整治跨境券商大賺逾億美元 涉嫌內幕交易 美造市商提告100人

據彭博報道，總部位於美國賓夕法尼亞州的做市商海納國際集團（Susquehanna），正試圖揭露一批其聲稱利用中國政府上月打擊跨境券商業務消息進行內幕交易的交易員身份，而且這些人獲利至少1億美元。

尋求追回超過7000萬美元

報道指出，海納國際周一在紐約曼哈頓聯邦法院對100名被告提訟，該公司稱其是大部份涉嫌內幕交易的交易對手方，並尋求追回超過7,000萬美元的損失。該公司又認為，這是近年來最大的內部交易案之一。

料透過盈透、富途及老虎交易

根據海納國際指出，這些交易大多透過盈透證券（Interactive Brokers Group）及兩家在打擊行動中被列為目標的富途控股（Futu Holdings）和老虎證券（Tiger Brokers）的賬戶所進行。海納國際正尋求法院下令凍結這些券商的某些帳戶，並向其發出傳票。

海納國際的指控，主要集中在中國政府於5月22日宣布處罰證券商非法跨境展業兩周前所進行的20萬手短期看跌期權交易。由於富途和老虎因未持有境內牌照在中國境內開展業務而受到處罰，並導致其股價大跌。

利用預期中股價下跌獲利

公司又在訴訟中指控多個帳戶進行「高風險、高回報交易」，旨在利用預期中的股價下跌獲利，例如一名交易員在中國政府宣布相關消息後一周內，以每股102.45美元的價格買入富途股票的期權，而先前的股價為124.58美元。

海納國際聲稱，有「強而有力的證據」表明這些交易員利用重大非公開資訊來精準把握交易時機。該公司表示，這些資訊可能來自中證監，也可能來自富途或老虎旗下TradeUP部門的人員。有關交易員們合共購買了價值 1,200萬美元的期權，獲得了超過1億美元利潤，回報率超過900%。

公司在訴狀中又提到，「相較之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management內幕交易案獲利也僅約5,300萬美元」。

