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百萬資產港人兩地生活成常態 3人有1人想移居大灣區 料退休需1120萬流動資金

商業創科
更新時間：12:43 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:43 2026-06-30 HKT

華僑銀行（香港）公布最新《宏富理財百萬資產港人兩地生活與財富管理研究報告2026》結果，顯示兩地生活正逐步成為百萬資產港人的新常態。然而，在有意移居大灣區內地城市或已在兩地生活且未退休的受訪者中，約三成表示在兩地生活及退休規劃方面仍存在缺口，預期退休所需流動資金要1120萬元、每月平均開支則需48,700元。

54%每月至少一次往返大灣區

調查顯示，每三名受訪者中便有一人表示有意未來移居大灣區，而每五名受訪者中已有一人同時於兩地生活。同時，54%人每月至少一次往返大灣區，37%人更每月往返大灣區2次或以上。他們計劃退休的首選大灣區內地城市為深圳（32%），其後是中山（23%）、廣州（19%）及珠海（19%）。

較多選擇深圳和中山兩地生活

華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊表示，百萬資產港人較多選擇深圳和中山兩地生活，主要是考慮交通便利、生活配套成熟，以及與香港連繫較緊密的城市此等因素。

至於受訪者考慮移居大灣區內地城市的主要原因，包括醫療、生活成本、居住空間及退休規劃等因素，其中醫療質素、其成本效益及相關配套為重要考量。

是次調查研究訪問了1,375名年齡介乎35至65歲香港百萬資產人士。李貴莊指當中有意移居大灣區或已在兩地生活的百萬資產港人有500名，平均年齡為46歲，擁有平均流動資產530萬元。

調查又顯示，儘管有86%曾於兩地生活的受訪者認同香港與大灣區內地城市之間的兩地生活，整體生活滿意度亦相對較高，但對未來生活的規劃信心仍有提升空間，僅有22%表示對前景非常有信心。這種「信心落差」反映，受訪者即使滿意現時兩地生活安排，對未來在財務、醫療及生活管理上的準備仍有隱憂。

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