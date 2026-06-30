中東拉斯海瑪港口與長和合作 稱貿易流動趨復常 打造中企「出海」基地

中東局勢緩和，當地航運業界正積極對外宣傳推廣，重建市場信心。阿聯酋拉斯海瑪旗下碼頭管理機構「拉斯海瑪港口集團（RAK Ports）」行政總裁Roy Cummins表示，海灣地區的貿易流動將於數個月內復常，已採取措施化解供應鏈瓶頸，同時正加強協助中國企業「出海」。該機構早年引入長和（001）為合作夥伴，對於地緣政治引發的港口接管風波，他直言將香港企業視為頂級合作夥伴，並強調港企於當地營運將非常安全。

整合清關手續 化解供應鏈樽頸

RAK Ports管理的港口處於霍爾木茲海峽旁，在今年美伊戰事爆發後仍然保持開放，但當時面對波斯灣積壓數百艘商船的問題。Roy Cummins指出，美伊雙方近期達成諒解備忘錄，已顯示出積極的進展，預計未來幾個月海灣地區的貿易流動將趨於正常。他續指，早前最主要的影響是整個航運業界普遍轉向風險規避，目前風險緩和後，旗下港口將透過整合海關清關手續，並提高堆場容量利用率，將有效化解供應鏈瓶頸。

他又指出，目前全球航運路線正在重組，很多國際出口商正尋找更具擴展性、更具成本效益的替代方案，而RAK Ports的港口透過協助工業客戶及製造商改善其進口通道，提供具競爭力的每噸進口成本，從而抵銷其他地區運費上漲的壓力。

RAK Ports正持續加強中國及香港地區的聯繫。

RAK Ports的港口透過協助工業客戶及製造商改善其進口通道，提供具競爭力的每噸進口成本。

與和記港口協議延長至2037年

拉斯海瑪是阿聯酋七大酋長國之一，位於阿聯酋最北方，鄰近霍爾木茲海峽，全球35%海運石油都經過其水域，當地多個港口由RAK Ports負責監管及統籌。長和旗下和記港口於拉斯海瑪透過25年特許經營方式，營運當地其中4個泊位。

Cummins指出，與和記港口的合作關係非常緊密，和記港口在合作中帶來了專業知識、全球化營運標準，以及強大網絡連接能力，極大提升了其國際貿易聯結，成為拉斯海瑪海運生態圈的基石，因此近期已將雙方的服務協議延長至2037年。

明確表明維護營商環境

對於長和去年計劃出售國際港口資產，並捲入巴拿馬政府接管特許經營的碼頭資產，Cummins指，不便對其他司法管轄區的法律或政治爭議發表評論，但明確表明拉斯海瑪會維護營商環境，「與香港企業合作不僅非常安全，更是我們積極推動和高度重視的方向。我們將香港企業視為頂級合作夥伴。」他續指，拉斯海瑪提供極其穩定、可預測的監管環境，並擁有獨立的法院及普通法爭議解決機制，為雙方共同創造長期價值提供高度安全且互惠互利的環境。

正持續加強中國及香港地區的聯繫，Cummins表示，該機構正將拉斯海瑪定位為服務海合會、非洲和南亞市場的理想工業與組裝基地，協助內地企業「走出去」；同時亦制訂非常具體的計劃，加深與香港企業的合作，特別聚焦於需要建立永久實體營運根基的重資產工業項目，以及固定資產製造投資項目，目前正重點關注先進建築材料、綠色航運技術以及智慧物流等領域。

港與阿聯酋金融海事「互相成就」

他認為，近年香港與阿聯酋之間的聯繫持續加深，雙方的優勢可高度互補，包括香港是全球資金架構設計、海事保險和專業資產管理的引擎，而拉斯海瑪則提供具備100%外資所有權及零所得稅，形容雙方將「互相成就」，於金融與海事領域完美結合。

拉斯海瑪的薩克爾港（Saqr）為中東及非洲最大散貨港口，擁有47個泊位，每年最大吞吐量約1億噸，目前該國正推動「SAQR 2.0」計劃，擴建當地港口網絡及用地，首階段將每年吞吐量增至1.5億噸，總泊位亦擬增至約72個。