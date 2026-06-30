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內地6月PMI升至50.3勝預期 重返擴張區間 國統局：高端製造發展向好

商業創科
更新時間：10:19 2026-06-30 HKT
發佈時間：10:19 2026-06-30 HKT

內地公佈6月份製造業採購經理指數（PMI）為50.3，較市場預期的50.1為佳，並較上月升0.3個百分點，重返擴張區間。同時，6月非製造業商務活動指數為50.2，同樣較市場預期的49.9為佳，並較上月升0.1個百分點，連續兩個月高於50臨界點。至於6月綜合PMI產出指數為50.6，較上月升0.1個百分點，且連續4個月高於50臨界點。

6月產需兩端同步擴張

國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀指出，6月份製造業生產經營活動較上月加快，產需兩端同步擴張，其中製造業生產指數為51.4，比上月升0.2個百分點；新訂單指數升至51.2，比上月升1.3個百分點。從行業看，農副食品加工、專用設備、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於54.0%；化學纖維及橡膠塑料制品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數持續低於臨界點。

大、中型企業PMI均高於臨界點

同時，大、中型企業PMI均高於臨界點，其中製造業大型企業PMI為50.7，繼續保持擴張；中型企業PMI為50.5，比上月升1.9個百分點，景氣水平明顯回升；小型企業PMI為48.2，景氣水平有所回落。

此外，高技術製造業PMI為53.5，比上月升0.6個百分點，明顯高於製造業整體，反映高端製造發展持續向好，引領作用進一步增強；裝備製造業和消費品行業PMI分別為52.5和50.2，比上月升0.4個和0.5個百分點，行業景氣度有所增強；高耗能行業PMI為47.1，與上月持平。

她又指，市場預期有所回升，製造業生產經營活動預期指數為54.3，比上月升0.4個百分點。從行業看，專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於57以上較高景氣區間，相關企業對行業發展更為樂觀。

服務業及建築業景氣水平上升

非製造業商務活動方面，服務業商務活動指數為50.4，比上月升0.1個百分點，景氣水平有所上升。從行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間，業務總量增長較快；航空運輸、房地產等行業商務活動指數繼續低於臨界點。服務業業務活動預期指數為56，比上月升0.6個百分點，企業對市場發展預期向好。

建築業景氣亦有所改善，建築業商務活動指數為49，比上月升0.2個百分點；建築業業務活動預期指數為51.1，繼續保持擴張。

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