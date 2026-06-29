香港完成固定收益市場應用DLT首階段檢視

財庫局與金管局聯合公布，已完成就促進分布式分類帳技術（DLT）在香港固定收益市場進一步應用所進行的首階段檢視。檢視結果顯示目前香港的法律及監管環境經已足夠靈活支持代幣化債券的發行。下一階段將展開法例檢視工作，以推動固定收益市場及數字資產領域更廣泛應用DLT。

為進一步促進市場發揮DLT在固定收益市場應用的潛力，是次檢視識別了值得進一步釐清或優化的法律事宜。

就以DLT備存記錄作出釐清

作為第一步，公司註冊處於今日發布了一系列的常見問題，確認以DLT備存的債權證持有人登記冊可被視作符合《公司條例》（第622章）下與備存記錄相關的規定，以向市場提供有關以DLT備存記錄的確定性。

財庫局與金管局將於下半年開展下一階段檢視，探討建構一個具前瞻性的生態系統所需的靈活性及法例修訂，以促進固定收益市場及數字資產領域更廣泛應用DLT。

具體而言，下一階段的檢視所探討的法律優化，將聚焦處理在固定收益市場的現有流程中應用DLT所涉的事宜，以及更數碼原生（more digitally-native）的環境所涉的概念。探討的範疇包括：允許以電子方式執行代幣化債券發行文件，從而提升發行流程的效率，進一步實現自動化，例如承認在發行代幣化債券及基金時，於設立信託過程中使用電子簽名的法律效力，以及探討「管有」與「轉讓」代幣化固定收益產品等概念，以確保發行人能隨着科技進步，靈活選擇最合適的發行形式。

進一步探討在法律層面優化措施

財庫局局長許正宇表示，清晰而健全的監管框架為數字資產領域的可持續發展奠定堅實基礎。是次檢視標誌着局方在本港固定收益市場釋放分佈式分類帳技術潛力上，邁出了關鍵一步。透過今日釐清DLT備存記錄的要求，並在下一階段探討進一步在法律層面優化措施，正全面推進香港在Web3發展與金融創新領域持續立於前沿位置。

金管局總裁余偉文稱，香港在推動債券市場採用新科技方面處於領先地位。近年來，政府已發行了三批具標誌性的代幣化債券。同時，亦見到代幣化債券發行人與投資者網絡持續擴展。這次兩局共同推進的檢視工作旨在延續這勢頭，進一步為香港建構一個穩健、具前瞻性的固定收益生態系統。