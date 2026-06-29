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屈臣氏與全球31家科企合作 加快AI推動O+O轉型

商業創科
更新時間：18:12 2026-06-29 HKT
發佈時間：18:12 2026-06-29 HKT

長和（001）旗下屈臣氏集團於2026年科技合作伙伴日上宣布，與31家全球科技策略夥伴合作，進一步加快以人工智能（AI）推動的O+O（線下及線上）轉型。屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，AI不是獨立的科技，而是貫穿整個企業的核心策略，集團的首要任務是利用AI減少阻力、提升執行效率，讓團隊更專注為顧客創造價值。

作為科技合作夥伴計劃的一部分，屈臣氏集團持續增加在科技、數據及AI方面的投資，重點提升企業生產力、打造個人化體驗、強化網絡安全及電子商貿。該計劃自2017年推出以來，已由提供單一解決方案，發展為策略性協作模式，全面支援集團在各市場長遠的數碼及O+O策略。

微軟香港企業商務總監Kelvin Tse表示，微軟很榮幸與屈臣氏集團緊密合作，共同推動零售業轉型。微軟致力透過AI及代理式平台（agentic platforms），共同創造新流程，並利用如GitHub Copilot等創新工具，攜手打造新一代零售體驗。 

Oracle客戶成功服務高級副總裁Dora Lui表示，公司非常高興能與屈臣氏集團合作，通過Fusion Cloud推動業務轉型。此合作不僅專注重塑平台，更著重優化流程，另期待結合AI及實際應用，善用雲端數據，持續帶來創新方案，提升團隊整體效率。

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