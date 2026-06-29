長鑫據報與騰訊簽200億長約 提供伺服器用DRAM晶片

據路透引述消息報道，長鑫科技已與騰訊（700）簽署長期供應協議，金額超過200億元人民幣（約231億港元），將於未來數年向騰訊供應伺服器用DRAM晶片。不過，報道指相關協議年期說法不一，有消息指長達3年，亦有消息稱可達5年，惟暫未知是否包括高頻寬記憶體（HBM）。

對長鑫而言屬高度認可

長鑫成立於2016年，獲政府支持，被視為中國發展國產DRAM產業的代表企業。公司早前已獲上交所批准在科創板上市，計劃集資295億元人民幣，有望成為近年內地最大型IPO之一。

報道指出，騰訊作為中國最大互聯網公司之一，簽下逾200億元人民幣長約，對長鑫而言屬高度認可；而長鑫過往被市場視為技術上落後於三星電子、SK海力士及美光等全球龍頭。

報道又指，長鑫正與其他中國大型互聯網企業洽談類似合作。其招股書顯示，主要客戶包括騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想（992）及小米（1810）。

DRAM缺貨推動長約普及

DRAM是伺服器、雲端計算、數據庫及AI工作負載的重要元件。隨着AI數據中心快速擴建，全球記憶體供應持續緊張，雲端巨企愈來愈傾向以長期合約鎖定供應。

瑞銀表示，DRAM合約價今年首季按季急升約95%，並預期記憶體上行周期至少延續至2027年底。該行估計，全球記憶體市場今年規模可達7,860億美元，2027年更可增至1.2萬億美元。

積極擴產 月產能有望倍增

報道指，受惠於記憶體上漲周期，長鑫今年首季收入達508億元人民幣，按年增長700%；期內錄得淨利潤250億元人民幣，而去年同期則虧損16億元人民幣。按2025年市佔率計，長鑫為全球第四大DRAM生產商，市佔率約7.7%。

產能方面，報道引述消息指，長鑫正積極擴產。除現有上海HBM封裝設施外，公司已開始在上海興建新的DRAM工廠。目前長鑫在合肥有兩座12吋DRAM晶圓廠，另在北京有一座廠房，合計月產能約30萬片晶圓。隨着上海新廠及其他新增產能投產，長鑫DRAM晶圓月產能或倍增至約60萬片。

不過，長鑫仍面對技術挑戰。消息指，公司今年首季DDR5新一代記憶體產品良率偏低，反映其與全球成熟記憶體龍頭之間仍存在技術差距。

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