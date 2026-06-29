人民銀行首次實施3000億隔夜逆回購 據報利率1.25厘 低於政策水平

人民銀行公布，首次進行3000億元（人民幣，下同）隔夜逆回購操作，未有披露利率；路透社報道，利率定於1.25厘，低於目前政策利率。

人行慣常於公開市場進行7天期逆回購操作，今天（29日）7天期逆回購操作為1575億元，利率維持於1.4厘。同時今天人行首次實施隔夜逆回購，早前已預告於今天及明天（30日）進行有關操作，旨在半年結前加強調節市場流動性。

路透引述消息指，隔夜逆回購利率設定為1.25厘，比七天期逆回購利率1.4厘為低；而銀行間市場交易的隔夜逆回購利率加權平均利率為1.353厘，較前一日收市降低約2個點子。

隔夜逆回購縮短調節流動性時間

東方金誠首席宏觀分析師王青解釋，「隔夜逆回購」是商業銀行以國債等高信用等級債券作為質押品，向央行融資；在次日到期時，銀行歸還央行本金並向央行支付利息，同時贖回質押品。南開大學金融學教授田利輝指出，隔夜逆回購就像資金市場的「隨借隨還」產品，讓央行在調節短期流動性時，不再單純依賴一刀切的7天期逆回購操作工具。

人行不披露利率 學者：不希望混淆減息訊號

ING大中華區首席經濟學家宋林認為，人行不公布隔夜逆回購利率，主要是不希望削弱7天期利率的主導訊號，「也不希望在實際減息之前，出現任何關於減息的混亂局面。」

人行行長潘功勝在早前陸家嘴論壇上已表示，將進一步豐富公開市場操作工具箱，適時增加隔夜逆回購操作品種，更好地匹配銀行體系短期的流動性需求。