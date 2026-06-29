日本昔日記憶體大廠破產遭重提 曾求助政府被拒 被視為半導體興衰關鍵案例

在AI熱潮及記憶體短缺的情況下，近期有日本媒體再度提起曾經風光一時的記憶體廠Elpida Memory（爾必達記憶體），但討論的焦點並非公司本身，而是日本半導體產業錯失的機會，甚至認為這是日本半導體興衰史中的關鍵案例。

大幅擴產後 不敵金融海嘯

綜合媒體報道，日本半導體企業在1970年代至1980年代曾一度稱霸全球 DRAM市場，甚至迫使Intel退出記憶體市場，但其後在全球競爭、資本支出壓力與價格周期波動下逐步失勢。至於Elpida Memory早於1999年成立，前身名為NEC日立記憶體，到了2000年改名為爾必達記憶體，曾是日本少數具全球競爭力的DRAM廠之一。

不過，受2008年金融海嘯影響，Elpida Memory曾提出高達1.6萬億日圓的投資計劃以積極擴產後，卻面對高額投資、匯率波動與債務的壓力，最終於2012年申請破產重組時向日本開發銀行求援，卻換來無情拒絕，甚至表示「日本不需要記憶體，從南韓買就可以了」。

相比韓企 政府支持起關鍵

其後公司最終由美光（Micron）於2013年作出收購，以接手其資產與技術。Elpida Memory前社長坂本幸雄其後曾表示，「如果當時生存下來，能在全球展開競爭的記憶體企業有可能誕生在日本」。

另一方面，對比於三星與SK海力士如今穩坐全球記憶體市場前兩位，並非單憑企業自身實力，而是南韓政府的全力支持政策發揮了關鍵作用。至於日本今日在重建國家級半導體戰略下，Elpida Memory的故事被視為一個提醒：若缺乏長期政策支持與足夠資本耐力，即使曾經領先，也可能在下一輪技術與景氣循環中被淘汰。