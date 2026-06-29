AI與電動車等新興產業快速擴張 內地料未來能源需求不確定性大

在經濟結構變化和新興產業快速擴張下，中國能源需求預測難度上升。國家能源局規劃司司長任育之表示，過去5年能源需求增長已超出政府預期，而AI、電動車及其他新興產業快速發展，正令未來5年能源規劃面對更大不確定性。中國目前預計，未來5年電力需求平均每年增加約6,000億千瓦時，將超過德國一年發電量，同時高於過去5年約5,700億千瓦時的年均增量。

電動車充電需求急升

任育之接受彭博訪問時表示，預測未來能源需求，尤其是電力需求，是下一個規劃周期的關鍵挑戰。他指出，AI算力中心及電動車發展均是重要因素，其中電動車近年增長尤其迅速，特別是今年以來，充電需求明顯增加。

他表示，中國不但要滿足傳統產業需求，亦要應對人們日常生活需求的增加，以及新興領域對能源消費帶來的顯著影響。

煤企增產至歷史新高

需求預測失準的影響，已在過去數年顯現。2021年，中國規劃部門曾估計，到2025年全國每年能源需求約為46億噸標準煤，較2020年增加14%。但實際需求增長更快，去年總產量已達51.3億噸。

2021年至2022年多地出現電力短缺後，中國煤炭政策出現調整，當局推動煤企增產至歷史新高，並批准大量新建燃煤電廠。現時中國計劃到2030年實現煤炭消費達峰，意味清潔能源需要快速增長，並具備足夠靈活性以承接新增需求。

重新考慮能源及產業佈局

傳統產業如鋼鐵仍消耗大量能源，但AI、先進製造等新興產業，正成為新的用電增長來源。同時，中國亦希望將能源消費由化石燃料轉向電力，這將進一步增加電網壓力。

任育之表示，新需求正在促使政策制定者重新思考能源及產業佈局。過去中國長期建設由西部向東部沿海城市輸電的網絡；但未來或更傾向將部分高耗能產業轉移至西部，靠近可再生能源區域。他又指，西部地區過去主要輸出煤炭、電力及天然氣，但未來更可能輸出製成品及算力。