信銀國際首季內地消費簽帳增三成 料下半年續增 「香港人好講性價比」

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德表示，今年首季信銀國際在內地的消費簽帳按年增長三成，料下半年將持續增長，並指上半年該行客戶香港信用卡消費按年錄得高雙位數增幅。信銀國際個人及商務銀行業務總監袁妙齡補充，有信心該行全年整體業務能有雙位數增長。

嚴偉德指，「香港人好講性價比」，隨著內地及香港在經濟產業、基建交通、旅遊消費等各方面持續融合，跨境旅遊、商務往來及網購越趨頻繁，香港客戶近期在內地的大額信用卡簽帳顯著上升，簽帳類別包括數碼產品、智能家居及生活家電等，反映香港客戶追求高性價比的精明消費。

夥京東及Mastercard推聯營信用卡

該行宣布，與京東（9618）及Mastercard合作推出京東目前在港唯一的聯營信用卡「中信國際京東Mastercard卡」，匯聚京東銷售網絡的專屬禮遇。京東副總裁秦碩表示，京東正持續構建國際化業務的支付與獲客能力，同時積極尋找創新的業務突破。