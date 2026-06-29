致同稱港上市公司首季交易宗數增10% 料今年餘下時間溫和增長

會計師事務所致同（香港）公布的最新的《買賣協議研究報告2026》顯示，2025年香港上市公司的買賣協議宗數按年下降11%至222宗，主要受資產收購及資產出售活動減少所致，例如船舶及飛機交易，加上地產及建築行業的業務出售亦有所減少，但2026年首季交易宗數按年增長約10%至56宗，並預期今年餘下時間的整體買賣協議活動將呈溫和增長。

去年買賣減少 涉三大宏觀阻力

致同香港諮詢主管合夥人湯飈表示，2025年整體買賣協議雖下降，但是從收購和出售兩方面而言，收購宗數微升1宗，從94宗增至95宗，其中業務收購按年大幅增26%；而出售宗數跌19%，由156宗減至127宗，而令船舶等行業減少買賣的因素主要由於背後三大宏觀阻力，包括高利率環境持續，推高營運成本、壓低個股值；地緣政治不確定性加劇，削弱企業風險偏好；以及跨境資本流動趨緩疊加監管審查趨嚴，延長交易決策周期。

他續指，2026年首季交易宗數按年增長約10%至56宗，反映市場活動在經歷2025年的低迷後正逐步趨於穩定，預期今年剩餘時間買賣活動將呈現溫和增長，主要將受惠於市場環境趨於穩定、跨境資金流動逐步回歸平衡，以及交易儲備持續保持穩定，尤其在亞太區表現更為突出。

內地加強限制資本外流或有影響

湯飈進一步指出，近期內地加強限制資本外流的相關政策或會對跨境支付流動性與部分交易規模帶來一定影響，尤其抑制以資本外流為導向的非必要交易，不過香港市場核心優勢依然穩固如成熟法律體系、完善專業服務生態、以及高效對接國際資本的能力。

整體而言，香港的角色亦正從單一資本通道向更具增值能力的國際併購平台演進。他還強調，現時內地的監管政策主要約束非合法監管的資金跨境流動，而內地仍明確鼓勵合法合規渠道的資金出境，因此對上市公司買賣市場前景維持審慎樂觀態度。

IT行業收購活動顯著上升

《報告》還顯示，受惠於市場增加投資具擴展性的AI商業模式，2025年資訊科技（IT）行業的業務收購活動顯著上升，佔總交易量的比例由前一年的6%升至14%。致同香港諮詢副總監鍾綺琪表示，具備實際應用場景的AI解決方案的標的公司最受市場資金歡迎，包括擁有企業級AI應用（如自動化報銷、報告生成、智能客服系統）、垂直行業AI方案（如銀行智能風控、醫院AI輔助診斷），以及AI發展衍生的關鍵支撐領域（數據、算力基礎設施、數據安全解決方案）的公司。

鍾綺琪續指，2025年一個顯著變化包括房地產、工業、金融等行業在內紛紛收購跨行業主要收併購IT標的，該情況反映AI轉型已成主流趨勢，展望未來一年IT板塊併購活動將不再追逐AI概念公司，而是相關公司的回歸技術能力與盈利能力。