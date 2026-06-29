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新世界長沙灣寫字樓項目傳大幅劈價57% 最低呎價僅5600元 平過當年地皮價

商業創科
更新時間：12:16 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:16 2026-06-29 HKT

據彭博引述消息報道，新世界（017）與另類資產管理公司Ares Management共同持有的長沙灣甲級寫字樓「83永康街」，近期大幅下調了部份單位售價。若與該項目2024年啟動時的價格相比，連同折扣及回贈後減幅高達57%。

近幾周已推出部份單位

報道指出，新世界與Ares近幾周已推出部份單位，連同折扣及回贈後價格最低只有每呎5,600元，其他單位售價則約每呎7,000元，遠低於2024年首次開售時的每呎約13,000元。此外，這些價格也低於新世界2017年購入該地板時的價格，當時購地價約每呎8,000元。

傳渣打考慮出售項目相關貸款

報道又指，渣打銀行曾於2022年就「83永康街」項目向Ares Management提供約2億美元貸款，而渣打最近已與私人信貸投資者接觸，考慮出售該筆貸款，但不清楚談判是否取得進展。該筆貸款將於10月到期，而Ares早前已償還部分款項。
 

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