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郭明錤揭蘋果盼長鑫存儲避免列實體清單「真相」 記憶體供需缺口擴大

商業創科
更新時間：12:12 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:12 2026-06-29 HKT

早前有外媒指蘋果公司正遊說特朗普政府，希望獲准向中國長鑫存儲（CXMT）購買記憶體晶片，以減輕記憶體晶片價格上漲對公司造成的財務壓力。不過，知名蘋果供應鏈分析師、天風國際的郭明錤對此表示，2027年記憶體供需缺口將持續擴大，這才是蘋果遊說白宮「避免長鑫存儲未來被列入實體清單」的真相。

壓力已升級至供需缺口擴大

郭明錤指出，蘋果面對的壓力，已從記憶體成本大增，升級到供需缺口持續擴大。在2026年用於消費電子的記憶體產能中，預計15至20%將於2027 年轉供數據中心，且後續不排除繼續擴大。

受記憶體（LPDDR）供應緊張影響，蘋果在2026年下半年至2027年第一季對A20處理器的實際拉貨量，可能比原目標少10至20%，但這也可能部分是蘋果「over-booking」的結果。

蘋果有必要爭取新供應來源

他又指，長鑫在招股書中提到，該公司的產能遠低於國內需求；加上全球記憶體供需持續失衡，因此即使蘋果遊說成功並向長鑫採購DRAM，也不會顯著降低成本與改善供需缺口。但在供需失衡持續擴大下，蘋果仍有必要爭取新的供應來源。

這也解釋為何蘋果這次會比2022年評估長江存儲更積極。當年的長江存儲是提供改善NAND成本的選項；而這次的長鑫存儲，則是管理DRAM供需失衡風險的選項。

最好趕在庫克卸任CEO前完成

他續指，庫克（Tim Cook）是少數能同時與中美政府維持良好關係的科技領袖，故此事最好趕在他卸任CEO前完成。即使最終未果，透過媒體披露後，也能讓市場留下「蘋果已盡力、無奈仍受限於美方政策」的印象，或能緩和市場對漲價與交期拉長的不滿。

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