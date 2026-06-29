長橋稱配合中證監整改要求 違規客戶數量有限 擬拓日本及中東市場

中證監近期加大對非法跨境炒股的打擊力度，長橋證券更是被「點名」證券商之一。長橋證券母企長橋集團行政總裁兼聯合創始人朱亮亮在接受本報專訪時坦言，「正視問題，不迴避監管機構處理」，並將其視為當前發展的優先事項。他強調，涉及的違規客戶數量有限，因事件流失的客戶亦不多，整改對業務的實際影響輕微，且已逐步消化。他更向本報透露，公司正積極進軍日本、中東及東南亞等市場。

朱亮亮指出，該公司始終將監管合規置於首位，過去一段時間持續與監管機構保持溝通，並配合相關要求，所有整改措施均按規定推進。他認為，過於激進的整改操作或會為金融市場帶來風險，理解監管機構設定兩年整改期的審慎考量，並有信心在期限內完成所有不合規業務的整改。

攻港近5年 交易規模第二

展望未來3年，他指出，長橋成立約7年，過去兩年公司已實現盈利，進軍香港市場近5年，近年長橋證券在香港科技券商中交易規模穩居第二，作為後來者，對此成績感到開心。目前該公司除在美國、新加坡、新西蘭持有牌照外，正積極部署日本、中東及東南亞的泰國和馬來西亞市場，中東及歐洲亦有拓展計劃，以完善國際化戰略部署。

長橋業務涵蓋證券、科技及人工智能（AI）三大板塊，包括證券平台「Longbridge」、機構交易解決方案品牌「LONGPORT Whale」，協助券商或銀行開展證券業務，以及AI金融基礎設施平台「LongbridgeAI」。朱亮亮更訂下三年目標，包括全球日均收益定單達100萬筆；科技業務客戶從目前的110間增至超過300間；AI業務則要達到每日100萬活躍用戶。

擬開放AI能力予所有金融客

談及證券商發展AI業務時，他認為，過去科技的進步降低投資門檻和成本，現在AI發展趨勢下，AI更可扮演分析師與交易員的角色，幫助用戶制訂交易計劃，「讓每個人都能實現像專業人士一樣投資」。他還說，公司現有充足的積累為支持旗下AI業務的投入，且由於公司不是大模型公司，不會預想與大模型公司作競爭，換言之，該公司不會從頭開發大模型，而是將專注於模型後期訓練和微調，並聚焦於證券和投資領域的垂直應用。另外，他透露，長橋計劃在今年下半年，將AI能力開放給所有合作的金融機構客戶。

Logo換成「Olo青」絕非偶然

今年長橋證券更新品牌標識（logo），將原本的橙黃色換成「Olo青」。 朱亮亮說，該顏色並非自然界中存在的顏色，需要特殊激光設備才能激發，而這個選擇絕非偶然，而是希望將品牌從「證券金融」升級為更具「科技感」的形象，以充分反映目前金融和科技結合結果。

「Cafe＋證券」是國際化布局

此外，長橋證券是本港最早推出「Cafe＋證券」模式的券商。朱亮亮解釋，此模式背後，是公司完整的國際化布局，期望當用戶身處陌生城市時，長橋咖啡能成為他們熟悉的據點，帶來「像家一樣的歸屬感」；同時呼應了公司「不止存在於線上，更要走進生活陪伴每一位」的理念，及體現「以最佳交易體驗，服務全球10%的投資者」，並將這份體驗延伸至線下服務的願景。

朱亮亮表示，現長橋Cafe店內咖啡師曾獲香港咖啡冠軍，咖啡豆由去年全球咖啡冠軍的工作室供應，餐單與出品設計均融入證券元素，空間則由本地頂尖設計團隊之一打造，每間實體店籌備需時約一年，在不計空間成本下，每日咖啡銷售可達數百杯，「足以養活自己」。