AI攻擊更新快 生成釣魚等層出不窮 網絡安全公司：短期難見完整方案

隨着政府要求企業強化AI網絡防禦，生成式AI衍生新型網絡威脅備受業界關注。網絡安全公司深信服科技（香港）港澳地區總經理鄭如彬接受訪問表示，AI安全雖屬行業風口，但技術迭代速度遠超廠商研發節奏，短期難以孵化成熟完備的對抗產品，整體產業發展仍處初階。

鄭如彬解釋，現時AI攻擊手法更新極快，往往數周內原有防禦方案便告過時，廠商難以同步追趕。對比早年互聯網初興階段，當時網絡風險演進節奏平緩，廠商有充足時間打造防護工具；惟現時AI生成釣魚、深度偽造等攻擊層出不窮，由零開發專屬防禦產品投入大、周期長，短期難見完整商業化方案。

AI安全項目研發成本高昂

深信服科技雲市場總監李運迪指出，市場上不少初創團隊嘗試孵化AI安全項目，惟研發成本高昂，難以承受技術快速更迭。深信服自主研發安全大模型Security GPT，可自動識別未知網絡攻擊、降低誤報率，並以「AI對抗AI」抵禦新興威脅，模型訓練則依託Neural-X威脅情報網絡整合歐美及亞太地區的真實攻擊樣本。

香港市場方面，李運迪表示，海外品牌VMware撤出帶來市場空窗期，成為中資網安品牌拓展港澳及東南亞的良機。深信服近3年香港業務規模增長3倍，更獲大型航運客戶主動推薦方案。他指出，香港客戶對IT基建及網絡安全要求遠高於東南亞多數地區，完成香港大型項目驗證的方案，足以覆蓋全球九成以上同類行業需求，成為集團拓展海外市場的重要跳板。