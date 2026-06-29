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潘迪生據報洽售Harvey Nichols 長達35年控制權或告終

商業創科
更新時間：10:10 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-29 HKT

本港零售富豪、有「名牌潘」之稱的潘迪生，擬出售其持有的奢侈品百貨公司Harvey Nichols，標誌着他在該公司長達35年的控制權將告一段落。據英國《金融時報》報道，擁有195年歷史的Harvey Nichols正與多間國際買家磋商，惟談判尚處初期階段。

辭去董事職務僅一個月

潘迪生於1991年以5,300萬英鎊，從伯頓集團（Burton Group）手中收購創立於1831年，至今已有近兩百年歷史的Harvey Nichols，其後一直擔任主席及控股股東。倫敦騎士橋旗艦店更是與Harrods齊名的奢侈品百貨地標。潘迪生入主後將品牌引入香港，2005年於中環開設分店，成為香港奢侈品零售的重要地標之一。

今次出售距離他辭去該百貨公司董事職務僅一個月。目前Harvey Nichols官網管理委員會名單中已未見潘迪生的名，僅其子潘冠達出任副主席。

Harvey Nichols：專注落實轉型

2024年Harvey Nichols營業額下跌5%，至2.04億英鎊，稅前虧損由2,100萬英鎊擴大至3,400萬英鎊。公司已委聘FTI Consulting在英國尋找解決方案，包括出售或引入新投資者。Harvey Nichols回應稱，不對市場揣測發表評論，將全力專注落實轉型策略。該公司在香港、海灣國家及英國多地設有分店，僱用約1,200名員工。

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