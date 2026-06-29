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港燈上調燃料調整費恐持續數月 鄭祖瀛：僅收回成本 無從中獲利

商業創科
更新時間：09:57 2026-06-29 HKT
發佈時間：09:57 2026-06-29 HKT

港燈上調燃料調整費恐持續數月 鄭祖瀛：僅收回成本 無從中獲利

港燈連續兩個月上調燃料調整費。港燈董事總經理鄭祖瀛表示，受「延後效應」影響，現時收費仍未完全反映燃料成本最新變動，價格上調可能持續數月。他解釋，港燈七成發電依賴天然氣，主要從中東卡塔爾入口，惟戰事爆發後卡塔爾天然氣設施被炸毀，長期合約供應中斷，港燈被迫轉向現貨市場採購，價格較戰前倍增，發電成本大幅上升。

鄭祖瀛表示，港燈價格上調可能持續數月
鄭祖瀛表示，港燈價格上調可能持續數月

推出特別電費補助

鄭祖瀛坦言，上漲成本將轉嫁用戶，但強調港燈僅收回實際成本，並無從中獲利，同時亦推出特別電費補助。他指，過去半年燃料費曾一度下調，中東戰事爆發後才上調，下月加幅對比1月不算大。

他指出，戰事初期港燈為保住庫存，將後期長期合約天然氣提前調用，未來仍有缺口要填補，需續從現貨市場採購。他形容在燃料供應方面「不敢去搏」，燃料費上調只涉金錢，惟若缺乏天然氣供應，對香港影響太大。

正與內地商討引入零碳電力

對於設立天然氣戰略儲備的構想，鄭祖瀛指曾與政府商討，惟香港缺乏土地、投資龐大而用戶不多，電費將更為昂貴，目前港燈利用深圳的儲備設施。他補充，港燈正與內地商討引入零碳電力，包括光電、風電及核電，但強調涉及巨額投資，世上沒有免費午餐。他指出，電費只佔市民生活支出約2%，認為對生活未造成困難，港燈亦有提供補助及支援弱勢社群。

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