巴林經濟發展局訪港招商 盼打造「海灣區瑞士」 巴港去年雙邊貿易逾億美元

中東地緣政治持續緊張，巴林經濟發展局代表團（EDB）本周在結束世界經濟論壇大連年會的行程後轉抵香港，尋求在激烈的海灣地區競爭中突圍。隨着兩地經濟往來增加，巴林與香港在2025年的雙邊貿易額已超過1.08億美元。面對區內動盪，巴林官員試圖淡化安全隱患，冀以較低的營運成本及避稅協定，吸引中港資金及家族辦公室將巴林作為進軍中東的跳板。

具備中立與穩定特質

今年6月初，伊朗導彈襲擊科威特及巴林等地，令海灣地區安全蒙上陰影。對於如何挽回亞洲投資者信心，巴林EDB董事會主席顧問Ian Lindsay 在簡報會上將巴林形容為「海灣地區的瑞士」，強調其具備中立與穩定的「共識之地」特質，並非僅聚焦於單一大國。EDB業務發展總監Ali Al Mudaifa宣稱，危機期間未有外資企業撤出。

中國目前是巴林前三大非石油貿易夥伴，去年雙邊貿易額達24.3億美元。中國近年更與伊朗簽署了25年戰略合作協議，外界關注這會否令在巴林營運的中資企業面臨監管或營運摩擦。Ali Al Mudaifa強調中港企業在當地發展並無障礙。

巴林擬推穩定幣牌照

對於香港企業及資本在巴林的布局，Ali Al Mudaifa指出，香港與巴林逾億美元的雙邊貿易，承認有關數據目前主要由巴林出口的鋁及下游鋁製品等單向高價值商品帶動。為進一步擴大實質的雙邊投資及協助中小企出海，兩地於2025年3月正式實施了《促進和保護投資協定》及《全面避免雙重課稅協定》，巴林亦已被納入香港「BUD專項基金」的合資格市場。

金融業方面，巴林正試圖與香港的發展方向接軌，將推出穩定幣發行牌照，並着手修訂家族辦公室與信託相關法律，以爭奪尋求擴張與避險的亞洲資本。