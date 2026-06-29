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SpaceX下周二獲納入納指100 摩通料吸43億美元被動資金 惟估值被指過高

商業創科
更新時間：09:44 2026-06-29 HKT
發佈時間：09:44 2026-06-29 HKT

納斯達克確認，馬斯克旗下SpaceX將於7月7日（下周二）正式納入納斯達克100指數，意味追蹤該指數的ETF及被動基金需在生效前買入相關股份。摩根大通估計，SpaceX入指或帶來約43億美元被動資金流入。

7月7日開市前生效

納斯達克上周五收市後宣布，SpaceX符合納斯達克100指數納入資格。按目前時間表，追蹤指數的基金及相關產品發行商將於7月6日收市後開始調整持倉，SpaceX則會在7月7日開市前正式加入指數，預計加入指數後權重低於1%。一般而言，股份獲納入主要指數後，因被動基金需要買入相關股份，短期有機會刺激股價。

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基金經理未必認同需求

不過，SpaceX近年盈利表現仍不穩定，公司去年錄得淨虧損49億美元。SpaceX上周收報153.23美元，市值約2.02萬億美元；相較早前高位225.64美元及2.97萬億美元市值，目前走勢已大幅回落。 

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晨星首席股票策略師Michael Field表示，SpaceX獲快速納入指數，反映市場需求強勁，不少投資者會對此感到高興；但部分基金經理未必認同。他指出，晨星亦屬於較審慎一方，認為SpaceX現時估值過高。

相較之下，標普全球本月表示，不會為SpaceX調整納入主要指數的要求，包括標普500指數，並會等待至少12個月後才考慮是否納入。

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