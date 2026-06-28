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算力供應不足 Google據報限制Meta使用Gemini人工智能模型

商業創科
更新時間：14:52 2026-06-28 HKT
發佈時間：14:52 2026-06-28 HKT

據外媒引述消息報道，Alphabet旗下Google限制了Meta對其Gemini人工智能模型的使用，主因Meta尋求比Google所能提供更多的算力，而且產能不足擾亂及延誤了Meta一些內部AI項目。

其他幾家客戶也受影響

報道指出，Google於今年3月左右通知Meta，無法滿足其尋求採購的Gemini運算容量。除了Meta之外，其他幾家Google客戶也受到影響，但程度較輕。

Meta促員工更有效使用AI Token

報道又指，由於這些限制，Meta要求員工更有效地使用AI Token（衡量 AI使用情況的單位）。同時，這反映出即使各公司繼續在晶片和數據中心投入數以十億計美元，仍然難以獲得足夠的算力來支援日益增長的AI服務需求。

截至今年3月底首季，Google雲端業務收入增長至200億美元，但其行政總裁Sundar Pichai曾表示，算力限制阻礙了更高增長，並導致雲端業務部門的積壓訂單較前一季幾乎翻了一番。
 

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