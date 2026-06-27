車企減價戰被叫停  比亞迪「智駕兜底」奇招搶灘 遇事故無上限全額賠償 分析料鋪路軟件訂閱闢新收入

內地車市減價戰被叫停後，比亞迪股份（1211）近日以「智駕兜底」另闢戰場。所謂「兜底」，是指車主合規使用城市領航功能時若發生事故，比亞迪將全額賠付、不設上限而且不走保險、不影響次年保費。政策完全免費，凡搭載天神之眼A或B系統的新車用戶，提車即送一年保障；現有車主經OTA升級至5.0版本後同樣享有。政策一出，門店客流破百、選裝率飆升，但一個月過去，同業仍在觀望。有分析指，在競爭激烈之下，其他車企可能也會推出兜底，但具體條款可能各有不同。

「智駕兜底」政策市場反應超出預期。據內媒報道，政策發布後首個周末，一線城市比亞迪門店單日客流突破百人，逾6成到店用戶明確表示關注智駕兜底政策；網上諮詢量增約50%，用戶關注點從「優惠多少」轉為「兜底怎麼賠」。

天神之眼B選裝率亦從30%至40%提升至50%至60%。比亞迪此前已為智能泊車提供兜底，功能使用率從21%飆升至93%。本次城市領航兜底政策同樣提高了功能使用率，政策發布僅三天，搭載天神之眼系統的車型城市領航日活躍用戶量即提升50%。

免費無上限不經保險

事實上，比亞迪並非首間試水智駕保障的車企。2024年11月，華為鴻蒙智行聯合平安保險推出「智駕無憂服務」，首年免費，最高賠付500萬；2025年4月，小鵬汽車（9868）推出「智能輔助駕駛安心服務」，年費239元，最高賠付100萬元，亮點為智能導航輔助駕駛退出後5秒內事故照賠。不過，小鵬要求用戶須通過官方渠道購買商業車險，華為後續續費每年達4000元。比亞迪是首間將兜底做到免費、無上限、不依賴保險公司的車企。

發布近一個月，未有車企公開宣布跟進。不過，行業內部已開始討論如何應對比亞迪這一招。有傳統車企高層坦言，已有消費者追問「你們跟不跟」，但短期內仍難有答案：「我們也在研究贈送智駕保障權益，但短期不會推無上限不走車險的方案。」

業界：殺傷力不輸劈價

速騰聚創（2498）市場總監謝闐地接受《星島》訪問時直言：「兜底說白了就是車企主動增加一塊成本，這筆錢原本可用於降價，既然政府不讓減價，那車企現在就拿來做安全保障，殺傷力不比降價小。」他判斷，今年9、10月是關鍵節點，若比亞迪大獲全勝，所有車企都將跟進，不跟進就會丟失市場份額。技術層面，他判斷兜底亦逼使激光雷達加速成為標配。

推智駕培養用戶使用習慣

還有分析認為，車企遲早會跟進兜底政策，因為賣車競爭激烈，市場上幾乎所有車企都在賣車以外尋找「第二收入」。有數據顯示，傳統模式下，整車銷售佔收入85%以上；但2026年，軟件訂閱、能源服務、會員生態等新模式收入佔比已突破30%。賣車是一錘子買賣，軟件訂閱卻是源源不斷的現金流。車企積極推廣智能駕駛，長遠目標正是培養用戶使用習慣，形成黏性，為日後持續的軟件訂閱收入鋪路。

車企擁事故「話語權」不公

不過，北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔有不同看法。他認為兜底產品對車企並非賠本買賣，因城市領航車速慢、損失可控。他批評：「比亞迪又當運動員又當裁判，不公平。」他指車企既承擔事故責任，又擁有事故認定「話語權」，對消費者未必公平，本質上是車市競爭激烈下的花式營銷。

車市有多難？據行業媒體統計，今年1至5月車企發布新車達107款，惟同期國內乘用車零售按年跌近兩成。6月13日，蔚來（9866）創始人李斌在重慶汽車論壇表示：「6月前幾天汽車銷量下降幅度超過22%，行業要做好全年銷量下跌15%至20%的心理準備。」另有數據顯示，汽車行業利潤率首季僅3.2%，創歷史新低，低於全國規模以上工業企業平均的4.9%。

張翔分析，車市下滑有多重原因，包括購車補貼全面退坡、新版電耗國標致大批車型停產、去年底大幅優惠提前透支購買力、新車迭代過快令消費者觀望，以及原材料漲價推高成本。他總結，比亞迪的「兜底」，正是在這場花式營銷大潮中最引人注目的一招。

相關文章：本田CEO為公司70年來首次虧損致歉