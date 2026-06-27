OpenAI發佈GPT-5.6系列模型 應美國政府要求有限度開放

OpenAI正式發布GPT-5.6系列模型，該公司表示，正在向一小部分經美國政府批准的可信合作夥伴推出該新模型系列，並表明這次有限度的發布是應特朗普政府的要求。

傳提供予20個合作夥伴

OpenAI在一篇網誌中表示，不認為這種政府審批的存取流程應該成為長期的默認做法。它阻止了使用者、開發者、企業、網路防禦者以及全球合作夥伴獲得最佳工具。「我們採取這一短期措施，是因為我們相信這是未來幾周更廣泛提供的最強路徑。」據彭博早前報道，該模型最初將提供給20個合作夥伴，並透過亞馬遜的Bedrock軟件平台進行存取。

Sol為下一代前沿模型

新推出的GPT-5.6有三個版本，當中最強大的一款名為Sol，OpenAI稱它為「公司下一代前沿模型 」表示，指它特別擅長獨立執行程式設計、生物學和網路安全任務。另外兩個版本分別為Terra、Luna，前者是兼顧效率與日常工作的平衡型模型；後者是適用於高頻次、大規模任務的快速且經濟實惠的模型。

已加強對高風險活動防護

OpenAI表示，已「加強了對高風險活動的防護」，尤其是涉及「敏感的網路安全請求」，但又暗示在模型發布前，要防範所有可能的風險是一項挑戰。OpenAI行政總裁奧特曼周五在社交平台上表示，美國政府的發布要求是「壞消息」，但他也寫道，他認為先在有限預覽中向部分使用者發布模型是「相當合理」的，「但這並不是我們認為最優的流程。」。

美國政府今次介入模型發佈，增加了對人工智能開發者的壓力。OpenAI的競爭對手Anthropic兩周前暫停了其最強大的模型，美國政府因國家安全理由，下令該公司限制美國境內外的外國人使用這些模型。Anthropic周五已獲得美國政府批准，恢復人工智能模型Mythos 5給予部分企業的使用權。

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特朗普早前簽署的一項行政命令，規定自簽署起60日內，特朗普政府與人工智能公司需制定一個自願性框架，其中包括允許政府在模型計劃發布前最多30日存取「前沿」模型。

