Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI發佈GPT-5.6系列模型 應美國政府要求有限度開放

商業創科
更新時間：12:32 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:32 2026-06-27 HKT

OpenAI正式發布GPT-5.6系列模型，該公司表示，正在向一小部分經美國政府批准的可信合作夥伴推出該新模型系列，並表明這次有限度的發布是應特朗普政府的要求。

傳提供予20個合作夥伴

OpenAI在一篇網誌中表示，不認為這種政府審批的存取流程應該成為長期的默認做法。它阻止了使用者、開發者、企業、網路防禦者以及全球合作夥伴獲得最佳工具。「我們採取這一短期措施，是因為我們相信這是未來幾周更廣泛提供的最強路徑。」據彭博早前報道，該模型最初將提供給20個合作夥伴，並透過亞馬遜的Bedrock軟件平台進行存取。

Sol為下一代前沿模型

新推出的GPT-5.6有三個版本，當中最強大的一款名為Sol，OpenAI稱它為「公司下一代前沿模型 」表示，指它特別擅長獨立執行程式設計、生物學和網路安全任務。另外兩個版本分別為Terra、Luna，前者是兼顧效率與日常工作的平衡型模型；後者是適用於高頻次、大規模任務的快速且經濟實惠的模型。

已加強對高風險活動防護

OpenAI表示，已「加強了對高風險活動的防護」，尤其是涉及「敏感的網路安全請求」，但又暗示在模型發布前，要防範所有可能的風險是一項挑戰。OpenAI行政總裁奧特曼周五在社交平台上表示，美國政府的發布要求是「壞消息」，但他也寫道，他認為先在有限預覽中向部分使用者發布模型是「相當合理」的，「但這並不是我們認為最優的流程。」。

美國政府今次介入模型發佈，增加了對人工智能開發者的壓力。OpenAI的競爭對手Anthropic兩周前暫停了其最強大的模型，美國政府因國家安全理由，下令該公司限制美國境內外的外國人使用這些模型。Anthropic周五已獲得美國政府批准，恢復人工智能模型Mythos 5給予部分企業的使用權。

相關文章：美國政府放行Anthropic最強模型 容許「可信任合作夥伴」使用

特朗普早前簽署的一項行政命令，規定自簽署起60日內，特朗普政府與人工智能公司需制定一個自願性框架，其中包括允許政府在模型計劃發布前最多30日存取「前沿」模型。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
18小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
14小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
18小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
7小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
23小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
2026-06-26 10:00 HKT
佛得角再創奇蹟次名出線。
世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級
足球世界
2小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
00:55
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散 疑似飛行軌跡曝光
即時中國
25分鐘前
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
4小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
23小時前