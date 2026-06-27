SpaceX債券在二級市場急挫 交易員料「快錢」獲利離場

據彭博報道，SpaceX發行的債券在二級市場迅速走弱。知情人士指，在場外市場私下交易中，一間大型交易商對2056年到期的SpaceX債券報價，較發行時高於美國國債1.75個百分點的利差水平擴大了多達0.28個百分點。有交易員指，幾乎想不起近期有哪筆交易出現過如此劇烈的利差走闊。

自SpaceX這筆250億美元債券開始交易以來，賬面虧損不斷擴大。按相對美國國債計算，截至周四稍後時間，相關虧損總額約為3.05億美元。SpaceX長債所受質疑大於短債，已完全抹去此前承銷商推動利差收窄的全部幅度。該債券早前認購規模近900億美元。

非傳統長線投資者買入

交易員表示，這些走勢表明，湧入交易的可能主要是尋求短線獲利後迅速轉手的「快錢」賬戶，而不是傳統的買入並持有的投資者。

報道又指，即使SpaceX債券被拋售背後還有更多技術性原因，例如對沖基金回補或對沖空頭頭寸，幾乎前所未見的波動幅度仍凸顯SpaceX的獨特性。儘管市場預期SpaceX未來數年將維持負現金流，且對馬斯克存在高度依賴，並被惠譽評級視為「評級的關鍵制約因素」，但SpaceX債券仍獲得了投資級評級。

業界：市場仍為獨特風險定價

Impax Asset Management基金經理Tony Trzcinka表示，原本預計SpaceX債券會較發行水平走闊，但沒想到會這麼多。「這種幅度可能是一場完美風暴的結果，包括自發行以來該股市值蒸發超過6000億美元、增發導致技術面疲弱，以及投資者仍在琢磨如何為其獨特的風險特徵定價。」

SpaceX股票周五收報153.23美元，升0.15%，最新市值2.016萬億美元，該公司在本月股價最高位時市值曾達到2.64萬億美元。

