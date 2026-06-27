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蘋果Vision Pro及智能眼鏡舵手跳槽OpenAI 參與研發人工智能裝置

商業創科
更新時間：10:31 2026-06-27 HKT
發佈時間：10:31 2026-06-27 HKT

據彭博報道，蘋果公司（AAPL）負責頭戴式裝置Vision Pro及智能眼鏡業務的高層即將離職並加盟OpenAI。

報道引述據知情人士透露，蘋果副總裁Paul Meade最遲將於下周離職，隨後加入OpenAI硬體部門。知情人士表示，Meade將參與OpenAI即將推出的一系列人工智能設備的研發。

Meade的離職對蘋果相信會造成打擊，他過去7年一直負責Vision Pro的硬體工程工作，Vision Pro曾被視為蘋果下一代重要運算平台。Meade又負責開發蘋果無顯示屏智能眼鏡，該產品計劃於明年推出，幫助蘋果進軍人工智能可穿戴設備市場，並與Meta開創的新興品類競爭。

報道指，Meade加入OpenAI後，將與蘋果前同事Jony Ive、Tang Tan和Evans Hankey共事。這三人曾分別負責蘋果的整體設計、硬體產品設計和工業設計，他們共同創辦了一家人工智能硬體初創公司，後於去年被OpenAI以65億美元收購。

OpenAI曾表示，正在研發幾款新裝置，預計在未來幾年內推出。

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