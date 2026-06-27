美國政府放行Anthropic最強模型 容許「可信任合作夥伴」使用

美國人工智能初創公司Anthropic獲得美國政府批准，恢復其強大人工智能模型Mythos 5予部分企業的使用權。

商務部：已解決受管制模型風險

該彭博報道，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在一封致Anthropic行政總裁的信件表示，Anthropic已與美國政府合作，解決與受管制模型相關的風險，「這些努力已取得重大進展，」他表示該模型可以釋放給「某些可信任的合作夥伴」。

這項批准緩解了兩周前爆發的爭執，當時美國政府突然禁止Anthropic向外國人提供 Mythos 5及相關模型Fable 5的使用權，原因是擔心安全防護措施可能被繞過。該命令迫使公司停用這兩套先進系統的全球存取，並引發該企與政府密集談判以尋求解決方案。

商務部發言人Benno Kass表示：「僅僅兩周內，我們努力確保美國在人工智能領域保持全球領導地位，同時保障我們的安全。」而商務部周五的信件並未提及對 Fable 5 模型的限制有任何改變。

重新部署予一小部分防禦者

Anthropic在聲明中表示，已收到美國政府通知，「我們最強大的網路安全模型Mythos 5可以重新部署給一小部分網路防禦者和基礎設施提供者。我們正在為獲批的供應商提供服務，並盡快恢復他們對 Mythos 5 的存取。我們很高興看到這一進展，並將繼續與政府合作，擴大 Mythos 5 的使用範圍，並使 Fable 5 再次可供一般使用。」

仍爭取恢復Fable 5使用存取

目前尚不清楚 Anthropic 為滿足政府對繞過防護措施風險的擔憂採取了哪些具體措施。據知情人士透露，該公司預計在周末繼續與政府對話，目標是盡快恢復 Fable 5 的存取。該人士還表示，該公司正與政府合作制定政策框架，以便未來處理類似情況。

Anthropic曾在一篇博客文章中反對政府的出口管制決定，並宣布停用這兩套系統，當時Anthropic警告指，目前任何模型供應商都不可能做到完全防止越獄。

政府限制 Anthropic 模型的決定也在人工智能產業引起震動，尤其是競爭對手 OpenAI。在特朗普政府的壓力下，OpenAI 限制了新模型 GPT-5.6 的發布。OpenAI 表示，將先向獲美國政府批准的合作夥伴推出預覽版本，並在未來幾周逐步擴大使用範圍。

美國政府早前對Anthropic最新模型的禁令，是對Anthropic營運最重大的干預及挑戰，因為該公司數周前秘密提交首次公開招股（IPO）申請，最新估值超過 9,000 億美元。





