黃偉綸：港交所將優化上市要求 涉同股不同權或第二上市公司

署理財政司司長黃偉綸在港交所成立26周年慶祝典禮上指出，香港今年首季GDP按年增長5.9%，創多個季度新高。而資本市場方面，今年上半年首次IPO集資額預計超過2,000億港元，按年增幅超過90% 。他亦表示香港不會停滯不前，「沒有最好，只有更好」。

黃偉綸表示本港經濟增長屬全方位，貨物出口與訪港旅遊業均呈正增長，展現出極大韌性 。他指出，港交所近年落實多項上市改革，包括引入《上市規則》第18A章及第18C章，有效支持新經濟公司融資 。

展望未來，他建議優化同股不同權及海外發行人第二上市要求，並為生物科技及特專科技公司提供更大靈活性 。

今年IPO集資額較去年同期增長逾70%

港交所主席唐家成隨後指出，今年以來實際IPO集資額較去年同期增長逾70%，日均成交額亦錄得雙位數升幅 。在推動市場發展之餘，他宣佈港交所將「照顧者關懷計劃」的慈善資金投入倍增至1億港元，受惠地區擴至六個，以加強支援社區需求 。

港交所行政總裁陳翊庭則在發言中稱自2024年起，港交所一、二級市場活躍度攀升，至2026年各項市場活動已創下歷史新高。她強調港交所正由單一股票市場轉型為多資產生態系統，未來將在鞏固股票基礎上，大力發展固定收益、貨幣及大宗商品業務，滿足全球投資者的多元配置與風險管理需求 。