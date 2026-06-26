大眾點評啟動香港餐飲布局 推團購優惠 美心等集團加入

美團（3690）旗下大眾點評宣布，與香港餐飲集團戰略合作簽約儀式在銅鑼灣舉辦，美心、麗新餐飲集團、曲奇四重奏三大香港本地餐飲集團出席，雙方達成戰略合作，旨在為本地食客提供更準確及時的餐飲商家信息，並啓動香港本地化布局，目前已推出港版App、打通本地線上支付系統，未來將攜手更多本地生態夥伴，服務好香港本地消費者。

即日起，香港本地消費者打開大眾點評App，搜索美心旗下美心皇宮、Shake Shack等多個品牌，及麗新旗下好酒好蔡、南海小館等十餘家高端餐廳，即可查看門店位置、菜單詳情等餐廳信息，參考食客真實評價決策，購買優惠團購套餐。此外，曲奇四重奏全港門店也將於簽約後陸續上線大眾點評，屆時將上線點心禮盒優惠團購。

美團副總裁、點評事業部總經理陶雪璇表示，大眾點評已在內地深耕本地生活賽道逾二十年，持續依託海量用戶真實評價，為消費者提供真實有幫助的決策參考，同時持續借助的數字化經營工具，與商家一起為消費者提供從「找好店」到「享優惠」的一站式服務。

將打通本地支付系統

陶雪璇指，目前大眾點評已發布港版App，並將打通本地支付系統，支持八達通、PayMe支付，截至2025年底，平台已覆蓋香港全境近40萬個POI（Point of Interest，興趣點），與數萬個商戶達成合作，為消費者提供代金券、餐廳訂座，美食及休閒娛樂團購等便捷服務。

大眾點評指，2025年香港本地日均用戶數按年增長近50%，日均美食訂單量增長達146%，香港本地用戶評價數漲超65%，更多香港本地消費者逐漸習慣在香港用線上平台找店、看評價、下單優惠團購，並在線下體驗後分享真實評價。該公司指，越來越多香港本地餐飲品牌希望與線上平台達成合作，積攢線上真人口碑，拓展獲客渠道，為本地消費者提供線上化服務。



