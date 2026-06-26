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AXONEX夥YAS等開發機械人嵌入式保險 隨服務提供現成保障

商業創科
更新時間：17:48 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:48 2026-06-26 HKT

Mint Incorporation Limited全資子公司Axonex Intelligence Limited與香港嵌入式保險科技公司 YAS 合作，並由一家總部位於瑞士的國際保險集團旗下的保險公司提供承保，攜手推出亞洲首批專為商業機械人而設的嵌入式微保險方案，以消除企業採用 AI 機械人的重大障礙，加速機械人技術在香港及東南亞的商業應用。 

是次合作的核心，建基於 AXONEX 所專注於機械人的數據收集與分析。在合作框架下，結合 AXONEX 的機械人數據，AXONEX 與 YAS 正聯手開發以使用量為基礎及具預測性的微保險產品。 

「嵌入式保險」是指將保險保障直接整合到另一個產品或服務的購買或使用過程中。透過是次合作中，保險不再是一份獨立的保單，而會直接伴隨 AXONEX 機械人服務一同提供的現成保障。客戶只需專注於使用機械人提升業務效率，保險保障會在背後自動生效。企業在租用或啟用 AXONEX 機械人服務的同時，即可獲得相關保障。 
 

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