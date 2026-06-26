易方達看好香港成AI上市集中地 中科聞歌藉港將技術輸出全球 領益智造：機械人市場發展健康

易方達香港交易所科技100指數ETF（3456）今日掛牌，易方達資產管理首席市場官石峰表示，該指數為捕捉長期科技趨勢的寬基指數，未來或會因有突出的科技領域，而推出較窄的科技指數ETF的機會。他認為，雖然現時市場受到中東戰爭等不確定因素影響，但是「其實科技的故事不是短期」，以長期持有來看，科技是大家一定要去關注的一個主題，投資人工智能（AI）、半導體等是投資者共識和需要長期佈局。

他指出，今日有很多內地科技股在港掛牌，相信香港一定是成為中國AI產業上市的集中地，且代表中國科技未來的一個上市地，而新成立的科技公司的增長潛力更加大。另公司今年上半年推出一隻黃金股票ETF，未來會繼續關注黃金資產，基於港府現時有意將香港打造成為黃金交易中心，因而有相應的研究，又指長期來看，黃金是機構和零售投資者必備的資產配置。

中科聞歌高收84%

至於同日掛牌的中科聞歌（1956）收報111.7元，較上市價60.7元升84%，一手200股賬面賺10200元。該公司董事長王磊表示，AI發展為現時全球的一個熱話，個人認為在港上市提供一個很好的渠道，走向國際資本市場，未來將有更多的中國科技企業來到港出海和上市。他續指，公司過去9年在國內深耕企業級AI已取得很好的成效，而公司已「落地」數碼港，且已就服務一些金融機構、公共服務方面的公司，做出一系列的AI平台和產品，通過香港將公司的技術輸出全球。該公司的基石投資者全數為中資企業，他提及，公司是次上市的錨定投資者包括海外優秀企業，故是次發行很市場化、國際化。

領益智造首掛微跌4.6%

領益智造（1688）首掛收報9.71元，較上市價10.18元跌4.6%，一手660股310.2元。該公司董事長曾芳勤表示，香港有好的國際投資者及各種專家，發債的管理專業，所以希望利用香港市場令「領益是益大家」。公司主動佈局機械人業務，不論是零部件、測試和售後服務等，同時與全球著名品牌聯合設計和代工，目前在中國有３個整機組裝的產線，以及有一個研發中心，為機械人的未來發展做好基礎。她認為機械人市場發展很健康，因為假如機械人將來用於醫療、教育、生產和所有的重複性工作的話，機械人價格便需要降至大眾可以負擔到的水平，才可以打開這個市場。她提及，除了內地以外，公司來自北美的訂單多，而公司在美國、巴西等不同地方都有工廠，因而可利用本地的供應鏈和能力，很好地消化國際貿易等危機。

