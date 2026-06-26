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Airwallex獲3.2億美元融資 估值升38% 推兩款AI產品 CEO稱「不適合上市」

商業創科
更新時間：16:11 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:11 2026-06-26 HKT

據外媒報道，金融科技公司Airwallex已在H輪融資中籌得3.2億美元，估值達110億美元，較六個月前上漲38%，公司亦公佈年化收入較去年同期激增74%，於3月達到13億美元，而年化交易量則較去年同期增長超過一倍，其中超過90%收入來自使用多款公司產品的客戶。而在去年12月，Airwallex在融資輪中籌得3.3億美元，當時估值為80億美元。

擴充團隊 構建新一代AI金融軟件

報道指出，最新一輪融資由紐約風險投資公司Addition領投，參與基金包括Baillie Gifford、Hummingbird、QED Investors、T. Rowe Price、聖路易斯華盛頓大學及Amex Ventures。
Airwallex表示，計劃利用資金加速自主金融與代理商務領域的產品開發，將其監管版圖拓展至新市場，並擴充團隊以構建其新一代AI原生金融軟件。此外，公司亦在是次融資發佈兩款AI新產品。其中包括AI原生平台「T:0」，該產品旨在協助企業自動化處理記帳、稅務、合規與報告等財務流程 ，目前處於私人測試階段；而第二款產品則是代理型消費錢包Airi，未來將支援代理委託付款，消費限額，權限控制及多幣種餘額。

累積超85張牌照

目前，Airwallex 已在北美，歐洲，中東及亞太地區累積取得超過85張牌照，聯合創辦人兼行政總裁Jack Zhang在聲明中指出，公司花了十年整合牌照，本地網絡繼承與結算通道，逐步打造出必要的基礎設施，為新興的代理經濟提供支援 ，「這筆新資金讓我們能更快地邁入Airwallex的下一篇章」。
不過，Zhang亦表示，新融資或可令Airwallex延後上市計劃，原因在於當前大力投資AI發展，使公司利潤率波動較大「不適合上市」。

上年12月，矽谷知名投資者Keith Rabois指控Airwallex是「中國進入美國敏感數據的後門」，公司否認這些指控，並在最近一份聲明中將其描述為「荒謬且毫無根據的陰謀論」，表示美國客戶的數據儲存在美國，中國的員工無法存取。

 

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