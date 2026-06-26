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穎通參與米蘭香水藝術展 助國際香氛品牌佈局中國

商業創科
更新時間：16:06 2026-06-26 HKT
發佈時間：16:06 2026-06-26 HKT

穎通集團（6883）獲邀參與第 16 屆 Esxence 香水藝術展，並擔任其官方合作夥伴。活動於 6 月 3 日至 6 日在米蘭 Allianz MICO舉行，展會錄得逾20000人參與。穎通集團於展會期間推出為期四天的專題企劃「The Eternal Path to China」，協助國際香氛品牌從合規到市場部署，全面掌握中國香氛市場，並以香港為跳板進軍全球增速最快的市場之一。

該集團邀請多個機構，包括香港投資推廣署、香港生產力促進局，以及環保機構The Loops HK 和羅兵咸永道，在分享會中提供市場落地資訊，助力國際香氛品牌拓展中國市場。今次企劃以研討會「開拓中國香氛市場之路」為核心，另設六場業界專題分享會及一對一專業諮詢，聚焦市場洞察、合規，渠道及營銷等關鍵議題。活動累計吸引逾百位來自品牌、分銷商、製造商及媒體的業界人士參與，反映國際間對中國香氛市場前景的高度關注。

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