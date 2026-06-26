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特步旗下索康尼首度香港開店 管理層料港業務將爆發式增長

商業創科
更新時間：15:34 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:34 2026-06-26 HKT

特步國際（1368）旗下索康尼（Saucony）於K11 MUSEA開設香港首間形象店，集團總裁田忠表示，香港作為國際大都會，具備極強戰略價值。特步首席財務官丁利智直言，「是時候在香港投入」，相信運營積累後將迎「爆發式增長」。

K11 MUSEA契合品牌特性

田忠表示，選址K11 MUSEA主因其整體定位高度契合索康尼品牌特性，以及海內外客流充沛。丁利智指，租金水平在預算內，現階段成本可控，正物色其他物業落地新店。她表示，香港門店坪效表現優於內地門店，整體營收水平看齊內地一線城市頭部優質門店。

田忠指出，目前在內地設有超過170家門店，今年整體預計新開20至30家門店，但從店效考慮，不希望開太多。

集團2023年便完成索康尼內地及港澳業務收購，時隔三年才落地香港首店，丁利智解釋，因考量市場節奏與物業特性，香港商舖租期普遍更長，篩選符合品牌定位的優質舖位周期久。

特步國際集團總裁田忠（左）、首席財務官丁利智。
特步國際集團總裁田忠（左）、首席財務官丁利智。

香港市場將借鑒內地成熟模式

丁利智透露，特步自2007年起已贊助馬拉松賽事，集團將贊助「10K索康尼冠名跑步活動」，預計於10月在香港舉行。她指出，前期投入較大，但相信經過一定市場積累後，將迎來「爆發式增長」，因此願意持續增加投入。

對外擴張方面，田忠指，集團海外業務核心載體為特步主品牌，索康尼現階段運營範圍僅覆蓋大中華區。他透露，香港市場後續也將借鑒內地成熟模式，落地跑步社群、線下賽事，拉近與本地跑者距離。
 

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