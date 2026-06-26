Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX據報擬推星鏈移動通訊 與美國電訊營商直接競爭

商業創科
更新時間：14:56 2026-06-26 HKT
發佈時間：14:56 2026-06-26 HKT

SpaceX據報擬推星鏈移動通訊 與美國電訊營商直接競爭

據英國金融時報報報，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX（SPCX)在周五（26日）向投資者宣佈，計劃為美國消費者推出星鏈（Starlink）移動通訊服務，但此舉可能讓公司直接與威瑞森（Verizon）(VZ)，AT&T (T)，及T-Mobile (TMUS)等移動運營商競爭。SpaceX周四股價跌0.87%，收報153美元。

擬建置自家地面行動網路

報道引述消息指出，SpaceX行政總裁肖特威爾（Gwynne Shotwell）近期在一場IPO路演中向投資者表示，公司現正考慮推出Starlink零售產品，並可能建置自家的美國地面行動網路。

券商Oppenheimer今月稍早在報告表示，隨著衛星寬頻部門Starlink擴張，SpaceX將顛覆價值1.6萬億美元的美國通訊產業。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
5小時前
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田華欣閣住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
突發
2小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
18小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
5小時前
天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號
社會
3小時前
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
足球世界
6小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
19小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
17小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
新上工外傭落街執葉食當寶 暗藏3大奪命危機 僱主崩潰急叫停 網民揭秘：鄉下當野菜食｜Juicy叮
時事熱話
4小時前