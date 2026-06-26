SpaceX據報擬推星鏈移動通訊 與美國電訊營商直接競爭
更新時間：14:56 2026-06-26 HKT
發佈時間：14:56 2026-06-26 HKT
發佈時間：14:56 2026-06-26 HKT
SpaceX據報擬推星鏈移動通訊 與美國電訊營商直接競爭
據英國金融時報報報，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX（SPCX)在周五（26日）向投資者宣佈，計劃為美國消費者推出星鏈（Starlink）移動通訊服務，但此舉可能讓公司直接與威瑞森（Verizon）(VZ)，AT&T (T)，及T-Mobile (TMUS)等移動運營商競爭。SpaceX周四股價跌0.87%，收報153美元。
擬建置自家地面行動網路
報道引述消息指出，SpaceX行政總裁肖特威爾（Gwynne Shotwell）近期在一場IPO路演中向投資者表示，公司現正考慮推出Starlink零售產品，並可能建置自家的美國地面行動網路。
券商Oppenheimer今月稍早在報告表示，隨著衛星寬頻部門Starlink擴張，SpaceX將顛覆價值1.6萬億美元的美國通訊產業。
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