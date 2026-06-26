摩通戴蒙據報留任至少3年 新設兩位共同總裁成下任CEO熱門

路透引述知情人士報道，摩根大通（JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）計劃至少再留任3年，當他卸任行政總裁時，將轉任執行董事長。 另外據彭博報道，摩根大通周四（25日）公佈最新管理層變動，任命羅爾博（Troy Rohrbaugh）與佩特諾（Doug Petno）為新設的共同總裁（co-president），令兩人成為接替戴蒙的熱門人選。公司股價昨日微漲0.5%，收價335.12美元。

戴蒙於20多年前接掌摩根大通，任內引導銀行度過全球金融危機，在過程中收購了多家公司，同時亦扮演華爾街關鍵政治家的角色，公開指出金融市場的問題點，並在華盛頓為銀行業發聲。

RBC資本市場分析員認為，由於目前兩位人選尚未具備全面經驗，戴蒙短期內應該不會離任。Keefe, Bruyette & Woods分析師克Christopher McGratty指，接班問題在未來幾年仍是摩根大通的重要事項，由於該行的消費銀行業務負責人Marianne Lake亦將會離職，相信最新的人事任命進一步縮小了下任行政總裁潛在候選人的範圍。

溫拓思曾為戴蒙接班人

多年來，多位曾被視為戴蒙繼任者的高階主管陸續離職，其中，卡瓦納（Mike Cavanagh）於2014年離職，當時戴蒙稱此為「令人遺憾的損失」，他現為電信公司康卡斯特（Comcast）聯合行政總裁。

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）亦曾被視為戴蒙接班人，他早在2009年已離開摩通；查理·沙夫（Charlie Scharf）歷任Visa及紐約梅隆銀行後，現掌舵富國銀行。比西尼亞諾（Frank Bisignano）則轉戰第一數據公司，目前於特朗普政府中擔任社會安全局局長兼國稅局行政總裁。